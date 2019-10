Lovosický celek měl na dvoudenním turnaji nejen sedm zástupců v řadách kickboxerů, ale i dva mezinárodní rozhodčí Martina Dubovíckého a Michala Robouského.

„Všichni naši bojovníci předvedli parádní výkony a já byl vesměs spokojený, což opravdu nebývá zvykem,“ pravil s úsměvem šéftrenér klubu Masopust poté, co jeho svěřenci sebrali čtyři zlata, jedno stříbro a čtyři bronzy. „V pátek byla na programu našich bojovníků polo kontaktní disciplína kicklight a v sobotu další polo kontaktní disciplína lightcontact.,“ upřesnil program disciplín.

DVA ZLATÉ ÚSPĚCHY

Nejlépe si vedli Lenka Masopustová a Vítězslav Svoboda, kteří získali shodně po dvou zlatých medailích. První jmenované se to povedlo v kategorii juniorek nad 65 kg, Svoboda startuje v kategorii juniorů do 89 kg. „V té bylo ale málo závodníků, takže musel automaticky přejít do vyšší,“ prozradil Masopust.

Masopustová zdolala ve finále lightcontactu úřadující mistryni Evropy ze Slovenska Karin Dérikovou, Svoboda musel v obou finále zdolat českého kolegu Urbana z Vysokého Mýta. „Lenka ve finále od začátku dominovala a připsala si opravdu cenné vítězství. Vítek vyhrál obě finále rozdílem třídy, v kicklightu uštědřil svému soupeři dokonce takzvaného kanára,“ pochvaloval si šéftrenér klubu.

Stříbrnou medaili přidal Štěpán Král v kategorii lightcontact mladších žáků do 47 kg. „Štěpán je opravdu mlátička. Čtvrtfinálového i semifinálového soupeře přejel rozdílem deseti bodů, do finále bohužel kvůli zranění nemohl nastoupit,“ zalitoval Masopust.

Bronzové medaile získali Simona Zahrádková, Karel Brabec a Jan Krpeš, který se radoval hned dvakrát. „Simona zažila svou velkou závodní premiéru a hned z toho byl bronz v kicklightu. Karel vybojoval bronz, ale jeho výkony mají stále stoupající tendenci a zaručeně si příště své umístění vylepší,“ dodal Masopust. „Byla to perfektní průprava na MS v Rakousku,“ uzavřel.