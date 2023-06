Lovosičtí florbalisté dobyli Mekku florbalu. Ve Falunu brali zlato

Florbalisté ASK Lovosice – LFP zvládli úspěšně turnaj pořádaný jedním z nejúspěšnějších klubů švédské Superligy v současnosti. V elitní kategorii turnaje byl nejúspěšnější lovosický tým do šestnácti let, který celý turnaj ovládl. Mezi elitou se zadařilo i celku do dvanácti let, který až ve finále podlehl finskému Turku. Mimo nich ve snadnější části turnaje nastoupily lovosické týmy do patnácti a do třinácti let.

Lovosičtí florbalisté po úspěchu na turnaji ve Švédsku | Foto: Vít Trubička