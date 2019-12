„Poslední zápas jsme si všichni užili a doufám, že budeme ve vítězné vlně pokračovat i v Novém roce,“ uvedl lovosický brankář Jan Hrdlička.

„Splnili jsme základní úkol a to získat dva body. Poté co jsme nezvládli další venkovní zápas, tak tyhle body jsme bezpodmínečně potřebovali i s ohledem na vývoj v tabulce. Pakliže chceme uvažovat o play off, museli jsme dnes zvítězit,“ řekl k šesté výhře v sezoně Pavel Farář, trenér

HK FCC Město Lovosice, jehož tým je v tabulce na průběžné sedmé příčce.

Hostující tým se dokázal ještě ve 35. minutě přiblížit na rozdíl dvou gólů (23:21), zbytek utkání byl již ale jasně v režii Lovců.

ROZHODL AŽ DRUHÝ POLOČAS

„Dostat ale sedmnáct branek za poločas je prostě špatně, i když nám postupně z obrany vypadli všichni obranáři, takže jsme museli improvizovat. Klíčovým momentem bylo nasazení Boučka v obraně i to, že jsme na tom zřejmě fyzicky lépe. Bylo názorně vidět, co s týmem udělá, když se dostane do herní pohody s výrazným brankovým náskokem,“ lebedil si Farář.

Hosté zůstávají s nulovým bodovým ziskem poslední. „Hořeli jsme na obraně, hloupými chybami jsme si nechali odskočit soupeře našimi chybami už v prvním poločasu. Druhý byl z naší strany výrazně horší,“ uvedl kouč poražených Vít Musil.

Nejvyšší soutěž se bude hrát až v únoru. Další utkání čeká Lovce po reprezentační pauze vyplněné mistrovstvím Evropy v Rakousku.