Lovosice předvedly kolaps v závěru. „Byli jsme jak v bažině,“ smutnil Jelínek

Boj o vysněnou vstupenku do play off čeká lovosické házenkáře zřejmě až do konce základní části extraligy. Situaci si zkomplikovali nečekanou nedělní porážkou, kdy doma podlehli Hranicím. Hosté se přitom prvně do vedení dostali až v 59. minutě a severočeského rivala porazili i podruhé v sezoně, v hale Chemik v dohrávce 18. kola 25:24.

TŘI ZÁPASY DOMA. Lovosičtí házenkáři (v černém) hostili doma Nové Veselí (na snímku) a v neděli Hranice. V sobotu přijede na sever Čech Plzeň. | Foto: Deník / Karel Pech

Rozčarování v táboře pokořených Lovců bylo naprosto patrné. „Ano, jsme zklamaní. Ve druhé půli jsme totálně vyhořeli v útočné fázi. Na osm branek na třicet minut se nedá vyhrát s nikým. A rozhodně jsme šance měli. Hráči si přestali věřit, kumulovali jsme chyby,“ řekl Pavel Farář, trenér HK FCC Město Lovosice. Jeho tým rychle vedl 5:1, 10:5, 14:9, poločas vyhrál o tři branky 16:13. Ale ani to nestačilo. Stejně jako patnáct branek, které zařídily opory. Jonáš dal osm gólů, Motl sedm. „Byli jsme jak v bažině: čím více jsme chtěli, tím hlouběji jsme se ztráceli,“ kroutila hlavou lovosická spojka Roman Jelínek. Podle něj se domácí porazili vlastně sami. „Dobře jsme sehráli snad jen prvních deset minut dnešního zápasu. Pak zavřel svoji branku Pepa Kučerka, ztratili jsme osobní odvahu a vždy když jsme se nadechli k náporu, přišla další technická chyba nebo neproměněná vyložená šance,“ uvedl Jelínek k deváté porážce v sezoně. Hosté otočili v 56. minutě ze stavu 23:22 na 23:25 a náskok udrželi. „Házená se hraje šedesát minut a nám vyšlo skvěle posledních deset přičemž nás podpořil nestárnoucí Pepa Kučerka v brance. Jak jsme v Jičíně o branku prohráli, tak se nám dnes podařilo vyhrát. Teoreticky jsme stále ve hře o play off a to nás těší nejvíce,“ dodal Miroslav Bartoň, trenér TJ Cement Hranice. Do konce základní části zbývají sehrát čtyři kola. Už v sobotu pokračuje lovosická domácí série. Teď přivítají lídra tabulky nejvyšší soutěže Plzeň. Začne se v 19.00. Extraliga házenkářů, 18. kolo:



Lovosice – Hranice 24:25 (16:13) Nejvíce branek: Jonáš 8, Motl 7/1, Jelínek 2, Malý 2 – Indrák 7, Piwko 6/2, Andrš 5. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/1. Vyloučení: 4:4. Rozhodčí: Nezbeda, Hájek. Diváků: 475.

