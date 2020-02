„Přirovnal bych to utkání k zápasu, který jsme odehráli v Novém Veselí. Tam mělo střetnutí podobný průběh, ale jiný konec, kdy také vyhrál šťastnější domácí o jednu branku. Dnes si myslím, že to bylo stejné,“ řekl Pavel Farář, trenér HK FCC Město Lovosice.

Podle jeho slov domácí tým v koncovce ve druhé půli, kdy se utkání lámalo, dokázali možná trošku větší vůlí překlonit duel ve vítězství. „Jsem za to strašně rád, protože jsme takový zápas již potřebovali. Těsných duelů už jsme odehráli dost a vždy se to přehouplo v náš neprospěch. Souhlasím, že utkání bylo velmi bojovné, rozhodly maličkosti a v těch jsme byli o kapánek lepší.“

Na podzim Lovci v Novém Veselí podlehli o branku, v odvetném střetnutí svému soupeři v naprosto vyrovnaném střetnutí porážku oplatili. O výsledku rozhodly také poslední dvě sedmičky: zatímco kanonýr Motl svoji poslední střelu proměnil, hostující Turchenko si vylámal zuby na brankáři Hrdličkovi.

„Jsem rád za vítězství a jsem rád, že se nám povedlo utkání, které bylo vyrovnané, dovést do vítězného konce. Na podzim jsme měli pět takových zápasů, kdy se to tahalo a my jsme nakonec prohráli. Asi opravdu rozhodla sedmička, protože kdyby ji Nové Veselí dalo, už jsme si vyzkoušeli na Dukle, že z posledního útoku nemusíme dát branku. Navíc by hrozilo, že přijdeme míč,“ uvedl pro klubový web lovosický křídelník Jiří Motl a děkoval i divákům z obou táborů, kteří zápasu dokázali vytvořit podle jeho slov fantastickou atmosféru.

Zatímco domácí navázali na povedený zápas na Dukle (26:26) a mohli být spokojení. v táboře hostí bylo cítit zklamání.

„Bohužel jsme domácím na konci darovali vítězství tím, jak jsme zahodili sedmičku. Za tohoto stavu není možné házet technickou ránu a my jsme mohli v případě úspěchu zápas ještě více zdramatizovat. Super utkání, diváci se museli bavit. Bojovnost byla vidět na obou stranách, rozhodně se jednalo o nadprůměrné utkání na domácí soutěž. Mrzí nás, že jsme nebodovali a teď se musíme soustředit na domácí zápas s Frýdkem, ve kterém potřebujeme získat dva body,“ uvedl Pavel Hladík, trenér TJ Sokol Nové Veselí.

„Nemyslím, že by to byl zápas jen o té poslední sedmičce. Neproměnili jsme více šancí a některé věci v systému jsme hráli jinak, než jsme chtěli. Udělali jsme moc chyb a Lovosice chyby trestaly. Soupeř hrál ukázněněji a zaslouženě zvítězil,“ dodala spojka poražených Adam Ptáčník.

Druhý zápas domácí trilogie sehraje lovosická parta v neděli proti Hranicím.

Lovosice – Nové Veselí 30:28 (16:15)

Nejlepší střelci: Motl 15/7, Holubec 4, Bouček 3, Jonáš 3, Jelínek 3 – Sekulić 7, Turchenko 5/3, Bartůněk 3, Dodica 3. Sedmimetrové hody: 8/7 – 4/3. Vyloučení: 2:5. Rozhodčí: Králíček, Letev. Diváci: 576.