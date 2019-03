"Dneska jsme Plzeň posadili na koně sami, nedodržovali jsme taktické pokyny v obranné fázi a neproměňovali jsme šance. Domácí rychle vedli a to pak jde sebevědomí rychle nahoru. Ale pozor, oni ne náhodou vyhráli základní část. Play off má jednu výhodu, nerozhoduje výsledek, počítají se vítězství. Já budu po klukách ještě více vyžadovat, aby dodržovali taktické pokyny. Když si něco řekneme, musí to plnit, jinak to fungovat nebude. Rozhodně se však nevzdáváme,“ uvedl trenér lovosických Lovců.

Plzeň vedla rychle 8:1 a zápas měla pod kontrolou.

"Soupeři jsme dali jasně najevo, že z Plzně se body snadno nevozí. Základ úspěchu byl v dobré obraně. Škoda druhé půle, kdy už to nebylo takové. Ale první krok jsme zvládli, euforii budeme brzdit. Vyhráli jsme výrazně, ale v pondělí se začíná od nuly. Musíme jít krůček po krůčku, nic nepodceníme," uvedl plzeňský trenér Michal Tonar.

Čtvrtfinále play off, 1. zápas:

Talent Robstav-M.A.T. Plzeň – HK FCC Město Lovosice 34:24 (18:8), stav série 1:0.

Nejvíce branek: Stehlík 7/3, Ivančev a Šindelář 4 – Klimt 6/3, Trkovský 5, Jonáš 4. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 6/4: 3/3. Vyloučení: 7:8. ČK: Konárik (20. Lovosice). Diváků: 870.