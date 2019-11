Lídr házenkářské extraligy a plzeňský obhájce titulu dál drží neporazitelnost. V jeho vítězné jízdě ho nezastavili v nedělním utkání 8. kola nejvyšší soutěže ani lovosičtí lovci, kteří po porážce 29:31 připsali už šestou porážku. „Lovosice hrály velmi dobře, disciplinovaně. Bylo to těžké vítězství, stálo nás hodně sil,“ rovněž pochválil soupeře plzeňský kouč Michal Tonar, kterého těšilo, že i při poměrně vyrovnaném zápase opět prostřídal většinu hráčů.

házená extraliga Talent Plzeň x Lovosice | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

„Náš styl zůstává stejný, na tom nic neměníme. Zatím to byl nejsložitější zápas, rozhodovali jsme ho až na konci. Jsem rád, že jsme ho zvládli. Věřím, že nám to pomůže, abychom se po pauze zase nastartovali. Snad jsme si uvědomili, že to budeme mít čím dál těžší. Soupeři se na nás dokáží lépe připravit,“ upozornil trenér Talentu.