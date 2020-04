Po nepovedené sezoně nastanou výrazné změny. HK FCC Město Lovosice se pečlivě chystá na novou sezonu. Lovci, jak se klubu přezdívá, dostanou nové zbraně. Měli by jimi kosit soky a rozrazit brány play off extraligy. 35letý navrátilec David Kylíšek nebude v hale Chemik jediným nováčkem.

„Zřejmě přijdou čtyři posily, fanoušci se mohou těšit na zajímavá jména,“ slíbil v rozhovoru pro Deník bývalý hráč, trenér a nyní ředitel lovosického házenkářského klubu Vojtěch Srba.

Konec sezony oznámilo vedení svazu nedávno. Podobný verdikt se dal čekat, že?

Nedalo se dělat nic jiného. V současné době koronavirové krize jsme se rozhodnutí museli podřídit. Až na fotbal, kde jsou tlaky kvůli marketingu a televizním právům úplně jinde a o hodně větší, to postihlo všechny sporty.

Jak jste rozhodnutí přijali v Lovosicích?

Pro nás je předčasný konec ligy vlastně vysvobození.

V rozehrané soutěži jste skončili až devátí…

Určitě jsme od sezony čekali víc. Chtěli jsme hrát play off, což se nestalo. Je to zklamání. Pracujeme na tom, aby jsme vhodně doplnili kádr a bojovali o lepší místa.

Jak jste poslední ročník viděl z celkového pohledu?

Extraliga byla skutečně dost vyrovnaná. Celkově to rozhodovaly maličkosti. V našem případě naše úsilí nejvíce negativně ovlivnila domácí utkání s Hranicemi a Brnem. Měli jsme je zvládnout a nezvládli.

Také jste nedotáhli řadu dobře rozehraných zápasů, kde jste o dost vedli…

To je pravda. A fakt je i to, že jsme s top mužstvy hráli vyrovnaná střetnutí a s těmi na naší úrovni jsme to do vítězného konce dotáhnout nedokázali.

Od pondělí začínají trénovat ligoví fotbalisté, co se teď děje v kádru Lovců?

Hráči mají individuální plány. U nás je situace specifičtější. Duben a květen budou kluci trénovat sami. Ta hlavní příprava snad začne od června. Doufejme, že normálně proběhne první fáze.

Přípravu ve skupinkách, podobně jako fotbalisté, jste vůbec nezvažovali?

To neřešíme, oni mají výhled, že budou květen nebo červen hrát. My už máme po sezoně.

Kdo se týmu ujme? Zůstane na lavičce trenér Jan Landa?

Post trenéra řešíme, jsme ve finálové rovince a během příštího týdne bude jasno.

Už jste oznámil první posilu. Po deseti letech se vrací z německého angažmá spojka David Kylíšek!

Je to náš odchovanec, dlouho jsme se o tom bavili. Letos už vedl jako trenér mladší dorost a teď by se měl zapojit i do hry. Na obou frontách bude předávat zkušenosti.

Pro vaše mladé hráče to musí být velké jméno…

Máme teď velmi dobré žactvo, postoupili jsem do první ligy dorostu. Chceme hráčům dát velkou péči a dobře se o ně postarat. To je hlavní. V tom vidím budoucnost.

Zmínil jste, že Kylíšek nebude jediný nováček, je to tak?

Další posilu už máme na 95% a máme velmi dobře rozjeté další kluky. Základ zůstane stejný. V téhle fázi se komunikuje mobilem, mailem. Vše je komplikovanější, osobní kontakt tam chybí.

Bývalý reprezentant a hrající ikona klubu Jiří Motl mi nedávno říkal, že by rád pokračoval a nová smlouva je pro něj jen formalitou. Je to tak?

Já si troufnu říct, že s Jirkou máme vztah nadstandardní, znám ho od malička a máme jasno, jak chceme pokračovat a jakým způsobem půjdeme. On a klub jsou si věrní a nápomocní. Naše pouto bude spjaté i po skončení jeho aktivní kariéry. Bude se u nás realizovat.