Vítězství domácích se nerodilo snadno. „To jsme ostatně ani nečekali. Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, protože Lovosice mají velmi kvalitní mančaft,“ prohlásil pro klubový web Talentů jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl.

Jeho svěřenci téměř po celý první poločas dotahovali náskok Lovosic. „V první půli nám příliš nefungovala obrana,“ uznal kouč Talentu. V poločase byl stav 17:16 pro Plzeň.

„S útočnou fází jsme byli vcelku spokojení, ale o přestávce jsme museli klukům zopakovat, že bránit musíme jinak, aby se tolik neprosazovali Jonsson s Motlem,“ zdůraznil Štochl rozdíl mezi prvním a druhým poločasem.

A právě nástup do druhé třicetiminutovky zřejmě rozhodl, domácí odskočili na 24:20. Náskok pak domácí navýšili. „Oproti hře vypadá výsledek hrozivě. V prvním poločase nadstandardní házená na českou extraligu. Jenže nás pak srazila zhoršená hra v útoku. Začali jsme obíhat, nebyli jsme schopní vytvořit tlak na bránu, volil jsme nesmyslné přihrávky a tím jsme ztráceli sebevědomí,“ litoval trenér Lovosic.

I švédský obr Jonsson dal sedm z deseti branek v první půli, po přestávce už se ze hry prosadil jen dvakrát. „Talent přišel s variantou, jak ho ubránit. My jsme si v poločase ukázali, jak to přehrát, protože se tam zase vytvářel prostor na brankovišti. Ale my jsme tam nebyli schopní se prosadit, chyběla tam větší osobní obrana,“ doplnil Jelínek, jehož Lovci nyní jedou 8. 1. do Brna.