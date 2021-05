Dukla doma v Praze víkendový zápas zvládla, došla si pro výhru 30:27…

Opticky to možná bylo vyrovnané utkání, ale podle mě jsme tahali za kratší konec a pokud chceme uspět, budeme muset zapracovat. Hodláme to teď zdramatizovat a doma vyhrát.

Jinými slovy odvrátit možnost, že by to byl v hale Chemik, kde se začne ve od šesti večer, poslední domácí zápas sezony?

To si v žádném případě nyní ani nepřipouštíme. Opravdu se hodláme poprat. Je potřeba přidat v agresivitě a nasazení. Také v obraně čekám diametrálně lepší výkon než v posledních utkáních. Není to tak, že by Dukla byla výkonnostně jinde a my na ni neměli nárok. Náš tým je kvalitní, vím, že má sílu. Jsem přesvědčen, že můžeme uspět, ale musíme do toho dát víc. Za stavu 0:2 na zápasy by to bylo pochopitelně hodně těžké…

Pomůže vám domácí lovosické prostředí?

Určitě, to je výhoda pro každého. Tentokrát mohou přijít podle aktuálního nařízení desítky příznivců, které do sektorů na tribuny pustíme. Věříme, že i oni nám pomohou.

Jak se naopak na výkonu může projevit fakt, že mužstvo v play off poslední čtyři zápasy prohrálo?

Tak příjemné to není a na klidu a sebevědomí to asi logicky nepřidá. Ale i proti Karviné jsme sehráli vyrovnaná střetnutí.

Je znát, že komplikovaná sezona už graduje?

Určitě, celý ročník byl hlavně psychicky hrozně náročný, kluky stál hodně sil, ale já věřím, že ten klíčový závěr zvládneme podle našich představ.