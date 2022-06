Přiblížíte nám vaší dosavadní kariéru?

K házené mě přivedl můj děda někdy kolem devíti let, on sám byl hráčem házené. Potom jsem do osmnácti let hrál ve svém rodném městě Trebišově. Následovalo půlroční angažmá za seniorský tým v Košicích. Dále vedla má cesta do nejvyšší maďarské ligu, konkrétně do týmu Ceglédi KKSE. Ten ovšem sestoupil a ve druhé lize mohou hrát pouze maďaršťí hráči. Tak přišlo na řadu mé angažmá v třetí německé lize v Bungelandu. A teď jsem přišel do českých Lovosic.

Jak se zrodil přestup právě do Lovosic?

V lednu mi volal Michal Gália jestli bych neměl zájem přestoupit. Pár dní nato mi volal pan Landa a to už jsme začali řešit nějaké detaily. Dostal jsem čas na rozmyšlenou, vyhodnotil jsem to tak, že to bude ta správná volba.

Lákala vás nejvyšší soutěž v Česku?

Hrál jsem v Německu „pouze“ třetí ligu. Třetí bundesliga je kvalitou velmi slušná, ale podle mě je česká extraliga kvalitnější. Beru to jako výzvu a věřím v posun ve své kariéře.

Vítězství nás posunulo do středu tabulky, kam patříme, pochvaloval si Matoušek

Sledoval jste před tím českou extraligu?

Měl jsem o ní povědomí, viděl jsem nějaká semifinále nebo finále, ale každý zápas jsem opravdu nesledoval.

Sledujete v současné době tým Lovosic?

Viděl jsem zápasy ve čtvrtfinále s Duklou a oba zápasy s Kopřivnicí.

Těšíte se na angažmá u Lovců?

Těším se a věřím, že toto angažmá bude pro obě strany prospěšné. A doufám, že s klubem zažijeme velké úspěchy.

Lovci mají úžasné fanoušky, kteří nevynechají žádný zápas, podporují i dorost. Jste připraven na to, že se zřejmě stanete součástí lovecké rodiny?

Slyšel jsem, že Lovosice jsou rodinný klub, počkám si na to, co mě čeká a co to obnáší.

Mluvil jste už s trenéry Romanem Jelínkem a Martinem Hribem o příští sezoně?

S panem Jelínkem jsem se potkal, řekli jsme si pár vět o tom, jak by to mohlo vypadat. Co ode mě očekává. S panem Hribem jsem ještě nemluvil.

K podpisu smlouvy došlo v hale Chemik, jak jste se v ní cítil?

Udělala na mě dobrý dojem. Hodně mě překvapilo zázemí klubu, druhá hala, posilovna a bazén.

Letošní výsledky potvrzují výbornou partu, pochvaluje si šéf Brozan Kühn

Lovci každoročně zahajují sezonu na hokejovém stadionu v rámci házenkářského festivalu…

To je pro mě novinka. (smích)

Zkuste zavzpomínat na své angažmá v Německu.

Jsou zde velmi slušné oddíly. Lidé tu házenou žijí a pro mě to byla zajímavá zkušenost. Překvapila mě i úroveň ligy.

Dá se porovnat slovenská a maďarská liga?

Maďarská liga je na vyšší úrovni než slovenská, ale obě soutěže jsem hrál rád. Každý zápas vás posune. Každá liga něco nabízí.

Zahrál jste si na mistrovství Evropy, jaké to bylo?

Moje účast byla nečekaná. Pozvánka mě překvapila. Bylo to úžasné reprezentovat svůj národ a svojí zem. Hrálo se to v Košicích, to je blízko mého rodného města. Přišli se podívat moji rodiče a přátelé. Byl to neskutečný pocit a čest nosit na sobě ten nejkrásnější dres.

Co máte nejraději ze slovenské kuchyně a ochutnal jste už něco i z té české?

Ze slovenské mám nejraději brynzové halušky a česká kuchyně mi není úplně cizí.

AUTOR: JAKUB VÍTEK