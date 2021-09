Domácí nezačali vůbec špatně a po pěti minutách vedly 5:1. Drtivou část prvního poločasu se tahali se svým soupeřem, ale od 25. minuty už převzali iniciativu hosté ze severu Čech. Nakonec zvítězili dvouciferným rozdílem a nemusí jim vadit, že kompletní druhý poločas odehráli bez Jiřího Motla, který vyfasoval přímou červenou kartu za to, že trefil při sedmičce brankáře Karla Zaplatílka do hlavy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.