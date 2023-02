„Já jsem se osobně na utkání těšil. Co jsem viděl v posledním duelu soupeře s Kopřivnicí, tak mně se hra Frýdku-Místku velice líbí, snaží se hrát rychlou a moderní házenou. Navíc podpořenou aktivní obranou s tahem dopředu. Takovou hru chceme hrát i my," řekl kouč vítězů.

Podle jeho slov mužstvo do zápasu velmi dobře vstoupilo a vypracovalo si náskok. "Možná pod tímto dojmem jsme pak polevili, v útoku udělali pár chyb a špatných přihrávek do pivota. To dalo šanci soupeři na rychlé útoky. Naštěstí do poločasu jsme dokázali znovu odskočit a ve druhé půli jsme již hráli koncentrovaně a výsledek si pohlídali. Prostor dostali všichni hráči, za což jsme rádi. Výsledek nás těší a myslím, že i házená se musela divákům, kterým znovu děkujeme za skvělou kulisu, líbit," dodal Jelínek.

„Aniž bych snižoval výkon soupeře, tak začnu tím, že nás středeční výkon proti Kopřivnici stál spoustu fyzických i psychických sil a chyběli nám i někteří zranění hráči. Proč to říkám. Pokud chcete porazit Lovosice ve formě a ve fazóně, ve které teď hrají, tak je potřeba mít tým v kompletním složení, a přesto máte malou šanci, že je porazíte. Lovosice hrály fantastický zápas, trošku mě mrzí, že naši hráči to již nakonec trošku vypustili, což bych jim určitě vytknul. Rád bych na dva zápasy, které jsme proti Lovosicím odehráli, chtěl zapomenout. Byly si hodně podobné, což mě trápí. Každopádně zasloužená výhra a fandím domácím, ať se jim celá sezóna vydaří tak, jak si přejí,“ řekl hostující trenér Daniel Valo.

Chance extraliga 24. kolo:

Lovosice - Frýdek-Místek 38:27 (21:15)

Nejvíce branek: Kupa 6, Motl 5, Petryčenko 5 – Bureš 7, Chudoba 4, Moješcik 3. Rozhodčí: Veselý – Zelenka. Sedmimetrové hody: 2/2 – 0. Vyloučení: 5:4. Diváků: 571.