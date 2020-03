Tohle zaváhání může přijít hodně draho. Házenkáři Lovosic schytali v boji o extraligové play-off debakl od Jičína 23:31. Dvě kola před koncem se náskok osmých Lovců před Jičínem smrsknul na jediný bod.

Lovosice vs. Nové Veselí. | Foto: Deník / Karel Pech

„Byl to zápas, který nás mohl přiblížit play-off, ale my jsme ho nezvládli. Za mě to byl jeden z nejhorších zápasů, který jsme za tuto sezonu odehráli,“ bědoval Jiří Motl, který byl s osmi góly nejlepším střelcem zápasu.