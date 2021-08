Příprava na novou sezonu je tedy v plném proudu?

Ano, přesně tak. Přidáváme herní věci, blíží se důležité prověrky náš Memoriál Františka Arnošta a následně kvalitně obsazený turnaj v Linci. Vše směřuje k házenkářskému festivalu, který proběhne na začátku sezony opět na zimním stadionu, a to 4. září, kdy budeme hostit Frýdek-Místek.

Už na začátku jste zmínil, že ambice Lovců, jak se vašim hráčům už roky přezdívá, budou vysoké…

Nechceme z toho, co jsme nastoupili, ustupovat. První krok bude postup do play off. A pak rozhodně chceme hrát o medaile.

To už bude s novým trenérským duem Roman Jelínek – Martin Hrib, že?

Roman Jelínek bude mít to rozhodovací právo. Velet a poslední slovo musí mít jen jeden, ale jinak doufáme, že půjde o dobře sladěný tandem. Bývalý reprezentant Martin Hrib, což je odchovanec Bělé pod Bezdězem nebo hráč Dukly Praha, má zkušenosti a nahradí Jana Landu, jenž z pracovních důvodů nemohl v této pozici pokračovat. Nyní řešíme, jak ho dál v lovosickém klubu využít, aby to on časově dokázal sladit.

Po skončení minulého ročníku, kdy jste byli čtvrtí, jste na klubovém webu oznámili odchod brankáře Daniela Rangla, spojky Maxe Jonssona a křídelníka Uvise Strazdinse…

Máme dva mladé gólmany, na které budeme sázet a které i za pomoci zkušeného Michala Galii budeme dále vychovávat. Michal Galia navíc u nás svoji trenérskou činnost bude kombinovat s rolí třetího brankáře. Máme spoustu šikovných brankářů v mládežnických týmech, těm se bude věnovat a k tomu bude krýt záda Hrdličkovi s Günlem. Zmíněné odchody platí.

Jaké změny v kádru ještě nastanou?

Na pravou spojku jsme získali Jenko Tim Bogdaniće, slovinského házenkáře, který letošní sezónu odehrál v Plzni. V jednání máme ještě jednoho zahraničního hráče na post pivota, který k nám přijede na zkoušku. To v těchto dnech řešíme. Snad se to povede.

Klub chystá mimo jiné i Letní soustředění Lovců v Liberci nebo dělá Příměstské tábory pro děti…

Hlavně děti koronavirovou pauzou utrpěly. My samy jsme zvědaví, jak se na nich a jejich pohybu to problematické covidové období promítne.