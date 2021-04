Lovosičtí házenkáři na cestě do extraligového finále podruhé za sebou zakopli. Třetí semifinále na karvinské palubovce po nepovedeném výkonu ztratili, padli jasně o deset branek 23:33 a v sérii o finále prohrávají 1:2 na utkání. K postupu jsou potřebná tři vítězství. Rozhodne se až po reprezentační přestávce.

První čtvrtfinále play off házenkářské extraligy Lovosice - Frýdek - Místek domácí zvládli. Nyní bojují o finále s Karvinou. | Foto: Deník/Radim Tuček

"Zlomilo se to pět minut před zápasem. Strašně špatně jsme do něj vstoupili a Karviné to prakticky odevzdali. Proč? Nevím, asi přemíra snahy. V každém případě jsme to soupeři ulehčili a ten to měl hodně jednoduché," uvedl lovosický trenér Jan Landa.