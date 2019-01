Lovosice - Až v osmém kole házenkáři Lovosic ztratili oba body, když podlehli na půdě mistra ČR z posledních tří let Plzně.

Plzeň - Lovosice | Foto: Hynek Sladký

8. kolo extraligy: Plzeň - Lovosice 29:24 (13:12)

Ani deset branek z ruky kanonýra Jiřího Motla tentokrát Lovcům nestačilo k tomu, aby se i na konci osmého kola radovali z vítězství a vlastní neporazitelnosti. Mistrovská Plzeň přetrhla na západě Čech vítěznou šňůru Lovosic, i přesto ale Lovci zůstávají na čele tabulky.

Ve šlágru 8. kola extraligy porazil obhájce titulu Talent M.A.T. Plzeň na domácí palubovce vedoucí tým tabulky Lovosice a stáhl jejich náskok na jediný bod. Vítězství se ale nerodilo lehce, i když Talent byl od začátku zápasu ve vedení, poločas skončil 13:12. Hned po změně stran hosté vyrovnali a několikrát mohli jít i do vedení. Jenže šance nevyužili, a když Plzeň ubránila po deseti minutách i dvojnásobné oslabení, začala navyšovat vedení. Pět minut před koncem to bylo 25:19 a výraznější korekce už Lovci nedosáhli.

Velké poděkování patří opět našim věrným fanouškům, kteří nás jeli do Plzně podpořit! Rádi se s vámi setkáme na dalším domácím zápase již tento pátek 28. října, kdy od 17 hodin hostíme Hranice.

Martin Šetlík, trenér Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň: „To vítězství je obrovsky důležité, po pohárových zápasech s dánským Koldingem ležela na mančaftu deka. Navíc nás to stálo hodně sil. Jsem rád, že se z toho kluci dostali. Obrana pracovala velmi dobře, jen mě mrzí hodně branek od Jirky Motla. Je ale vidět, že si tým na Lovosice věřil."

Milan Berka, trenér FCC Město Lovosice: „Byl to velmi kvalitní zápas. Rozhodla naše přesilovka 6 na 4 ve druhé půli, kterou jsme prohráli 0:2. To byl zlomový okamžik utkání, úspěšnost střelby jsme měli mizivou. Několikrát jsme vyrovnali, ale nepodařilo se nám jít do vedení. To by psychicky Plzeň možná trochu poznamenalo. Udělali jsme až moc chyb, ty takhle kvalitní soupeř potrestá."

Jan Štochl, brankář Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň: „Jsem rád, že se nám povedlo se zvednou po třech porážkách v řadě. Celý tým šlapal a to se pak chytá dobře. I když první poločas nebyl podle našich představ, ubojovali jsme to a pak rozhodli. A famózní střelba Motla? Ať si klidně dá 13 branek, když ty ostatní až tolik nepřidají. Ty jsme uhlídali. Zápas se lámal ve chvíli, kdy jsme vyhráli dvojnásobné oslabení."

Jiří Motl, nejlepší střelec zápasu, křídlo FCC Město Lovosice: „Plzeň rozhodla ve druhé půli, kdy jsme neproměňovali šance. Selhali jsme v přesilovkách, domácí byli lepší. Po prohře mě nemůže těšit ani tolik nastřílených branek. Chyběly nám góly z větší vzdálenosti. Osobně na neúspěšnou sérii s Plzní nemyslím, ale chtěli jsme to zlomit."

Sestava a branky Lovců: Adamík, Hrdlička – Landa 1, Havel, Kalík, Sýkora, Motl 10/1, Bouček 4/1, Bičiště 4, Chroustovský, Klimt 3, Konárik, Semerád, Miko 1, Malý1.

Nejlepší střelci Plzně: M.Tonar 5/1, Šindelář 5, Poloz 4, Šafránek 4.



7m hody: 2/1 – 3/2, vyloučení: 4 – 3, rozhodčí: Fukala, Mohyla, diváků: 920.

Lucie Kantůrková