Házenkáře Lovosic čeká v neděli dopoledne prestižní bitva v Plzni (10.30). Pro Lovce to bude už čtvrtý zápas v řadě na venkovní palubovce. Všechny tři předchozí výjezdy zvládli a vyhráli.

Házenkáři Lovosic (v černém) ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„Výkony z posledních zápasů nasvědčují tomu, že nás čeká Plzeň v plné parádě. Na druhou stranu my máme aktuálně sérii tří vítězství na půdě soupeře a určitě se pojedeme porvat o to, aby tato série do konce roku neskončila,“ burcuje trenér lovosických Lovců Jan Landa.