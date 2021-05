Zbývá tak rozhodnout už jen jediný výsledek. Tím je finálový souboj mezi HCB Karvinou a Talentem týmem Plzeňského kraje.

„Dnešní zápas hodnotím velice kladně, odehráli jsme dobrý první poločas. Škoda, že jsme na konci nedali asi čtyři rány, našim gólmanům tam spadlo všechno a Dukláci to tam překlopili. Ale hráli jsme výborně, koncentrovaně, tak, jak jsme chtěli, to, co jsme si řekli. Takže já jsem dneska na kluky pyšný,“ řekl lovosický trenér Roman Jelínek.

Dukla potvrdila vysokou výhru z haly Chemik a třebaže tentokrát neměla cestu za výhrou tak jednoduchou, domácí prostředí opět dokonale využila.

„Byl to nejtěžší krok v sérii, byli jsme možná trošičku nervózní v prvním poločase, nicméně závěr první třicetiminutovky nám vyšel výborně. Ve druhé půli už jsme měli polštář a zkomplikovali jsme si závěr jenom kvůli tomu, že jsme neproměnili pár šancí,“ uvedl pro klubový web chf.cz trenér vítězné party Daniel Čurda.

„Kluci si ten bronz zasloužili a ukázali, že semifinále rozhodně nebyla náhoda. Jediné, co mě mrzí, je to, že jsme s tímhle týmem nehráli finále, protože jsme dnes předvedli, že jsme to finále klidně hrát mohli.“

Extraliga házenkářů, o třetí místo, třetí zápas:

HC Dukla Praha – HK FCC Město Lovosice 30:26 (17:14)

Nejvíce branek: Klíma 8, Šůstek 5/1, Blecha 4 – Kupa 7/1, Motl 4, Strazdiņš 4. Rozhodčí: Václav Horáček, Jiří Novotný. Sedmimetrové hody: 3/1 – 1/1. Vyloučení: 0:4. Konečný stav série: 3:0.