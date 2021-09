Hodlají vycházet ze zajištěné a trpělivé obrany, která nebude zbytečně chybovat. Ze skálopevné defenzivy okamžitě přecházet do rychlých útoků a nedat soupeři šanci.

„Od Hranic očekávám hru na hraně maximálního nasazení. Před touto sezónou se hodně obměnila sestava tohoto týmu a především omladila. Proto předpokládám, že mladí hráči do utkání půjdou v plném nasazení. My se musíme soustředit na náš výkon, hrát to co chceme a nepřizpůsobit se hře soupeře. Věřím, že kvalita našeho družstva je na vyšší úrovni a to také musíme potvrdit. Hranice nám určitě nedají nic zadarmo a my k tomu tak musíme přistoupit,“ řekl Roman Jelínek, trenér HK FCC Město Lovosice.

„My se však musíme koncentrovat na náš výkon a poučit se ze začátku zápasu v Maloměřicích, který se nám nepovedl. Chceme udržet prozatímní neporazitelnost v lize a udělat všechno pro to, aby dva body zůstaly v Lovosicích,“ doplnila lovosická spojka Jan Kupa.