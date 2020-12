Hosty střelecky táhly opory a elitní snajpři nejvyšší soutěže Jonsson dal 11 branek a Motl devět.

Lovci v extraligové tabulce poskočili na čtvrtou pozici se ziskem 11 bodů. Další zápas měli sehrát v domácím prostředí v sobotu 12. prosince, ale protože soupeř z Brna je aktuálně v karanténě, určitě nebude hráno v řádném termínu, možná až příští rok.

Domácí rychle vedli 5:1 a 7:2, přesto se lovosická parta dostala do hry a po přestávce strhla zápas na svoji stranu. „Dá se říct, že jsme vstali z mrtvých jen díky tomu, že se individuálně prosazoval Jonsson. Ostatní hráči hráli druhé housle. O přestávce jsme kluky upozorňovali na to, že je to obrovský vabank spoléhat jenom na něj, protože když se mu přestane dařit, dostaneme se do lapálií, tak jak jsme se trápili v prvním poločase,“ uvedl lovosický trenér Jan Landa.

Jeho svěřenci si vzali slova kouče k srdci. „Začali hrát více kombinačně, spolu, začali jsme více využívat Jirku Motla. Ten pak dával góly místo Jonssona, kterého Frýdek bránil osobně. Začali jsme také lépe bránit, chytil se i brankář, začala žít střídačka,“ řekl Landa.

“Jsme velice zklamaní, protože jsme chtěli vyhrát. I když jsme věděli, že Lovosice mají velice kvalitní kádr. Navíc dobrou formu, protože vyhrály v Kopřivnici a ve Veselí. Nemůže se nám stát, aby nám jeden hráč dal devět branek za sebou. Pak jsme nepokryli jiné hráče, a to se nám vymstilo,“ přiznal Daniel Valo, trenér Pepino SKP Frýdek-Místek.

Házená, Extraliga, 13. kolo:

Frýdek-Místek HK FCC Město Lovosice 27:30 (15:14)

Nejvíce branek: Chudoba 9/1, Choleva 4/1, Gřešek 4 Jonsson 11/1, Motl 9, Trkovský 4.

Rozhodčí: David Šlezingr, Jiří Špunar. Sedmimetrové hody: 6/3 1/1. Vyloučení: 0:4.