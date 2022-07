"V Lovosicích se vždy dobře pracovalo s mládeží a vychovávali jsme hráče, kteří se stali oporami lepších týmů v Čechách a třeba i odešli do zahraničí. Nyní bychom rádi navázali na práci Vojty Srby, kdy se podařilo ustálit trenérský tým s kategorií A, protože víme, že se nejde spoléhat jenom na A tým. Když pak odejde sponzor, nastanou problémy. Proto chceme postavit hru na našich odchovancích. Chci poděkovat všem hráčům, kteří nedostávají na palubovce tolik prostoru, že se aktivně zapojují do práce s mládeží," řekl sportovní ředitel a lovosický patriot Jan Landa.

Právě mládež dostane velký prostor i na úvod letošní sezóny. Tu totiž zahájí už tradiční Házenkářský festival, kterého se zúčastní tři nejmladší kategorie. "Je to pro nás srdeční, a už vlastně i tradiční záležitost. Akce by se mělo účastnit až 900 dětí," vypíchl Srba. "Vrcholem pak bude úvodní zápas extraligového ročníku s majitelem loňského stříbra, tedy s Plzní, na zimním stadionu," pozval fanoušky na už tradiční sezónní otvírák.

TRENÉŘI ZŮSTÁVAJÍ

Pro novou sezonu v Lovosicích zůstává stejné trenérské duo Roman Jelínek a Martin Hrib. "Příprava právě začala. V širším výběru máme jednadvacet hráčů a v současné době je čeká třítýdenní kondiční příprava v kombinaci s herními prvky a poté bychom se měli přesunout do haly," nastínil letní drill kormidelník Jelínek.

"Chceme pokračovat s práci, kterou jsme začali společně s Honzou Landou, poté jsme na to navázali s Martinem Hribem. Chceme do obrany více agresivity a zapracovat na rychlém přechodu do útoku. Naším cílem je hrát nátlakovou a běhavou házenou. Mladší hráči, jako jsou například Trkovský a Kupa, jsou v týmu už dlouho, tak by měli na sebe vzít zodpovědnost a měli by se opřít o nové hráče Horáka a Hnidáka," doplnil.

NOVÉ POSILY

Kádr házenkářů Lovců se rozšířil o trojici hráčů, kteří přišli ze zahraničních týmů. Jsou jimi Artur Adamík, Marek Hnidák a vítěz Ligy mistrů Pavel Horák.

"Mluvili jsme s manželkou o návratu a jednoznačnou volbou byly Lovosice, kde jsem šest sezón hrál. Nemohu se dočkat zápasu s Plzní, jsme asi jediný klub, který takový typ zápasu pořádá," těší se na úvod nového ročníku Adamík.

"Po ukončení angažmá v Německu jsem hledal klub, který by byl vhodný pro můj další rozvoj a zvolil jsme si Lovosice," řekl slovenský reprezentant Hnidák.

Největší lákadlem bude pro příznivce Lovosické házené legenda Pavel Horák, který se může pochlubit titulem z Ligy mistrů. "Po šestnácti letech jsem slíbil dětem, že se vrátím do Čech. Bydlím ve Varnsdorfu a chtěl jsem hrát vrcholovou házenou. Přemýšlel jsem, který klub je tu nejblíž, a vyšly mi Lovosice, kde mám navíc skvělého kamaráda Honzu Landu. Chci mít možnost zahrát si o titul," řekla 39 letá spojka, která je evropským klubovým šampionem s německým Kielem.

