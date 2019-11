Lovci jdou do klíčové bitvy doma s Jičínem. Už potřebujeme body, hecuje Farář

Tak už to vypadá, že i letos to bude tvrdý boj o postup do play-off až do konce. Víc ukáže dnešní bitva, ve které lovosičtí házenkáři vyzvou doma Jičín (18.00).

Talent Plzeň - Lovosice | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ