Poslední dvě sezony se až do závěrečných kol strachovali o postup do play-off, letošní finiš základní části tak hektický není. Házenkáři Lovosic mají před posledním utkáním jistotu, že obsadí dokonce čtvrtou pozic. I jejich čtvrtfinálový soupeř je už jasný Frýdek-Místek. Sobotní domácí duel s Kopřivnicí (18.00) ale lovosičtí Lovci nevypustí. Budou se chtít naladit na vyřazovací boje a také si vyzkoušet různé herní varianty.

Házenkáři Lovci Lovosice ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

„I když zápas s Kopřivnicí pro nás vlastně nic neřeší směrem k play-off, tak přesto jdeme do zápasu s jasným úmyslem zvítězit v domácím prostředí a získat sebevědomí do nejdůležitější části sezóny,“ řekl trenér Severočechů Roman Jelínek. „Kopřivnice šla poslední kola výkonnostně nahoru. Řekl bych, že hlavním faktor tohoto zlepšení, je návrat sestavy odchovanců z jedné generace, kteří mají silné vazby a vítěznou mentalitu. My budeme muset podat 100% výkon, přičemž si chceme vyzkoušet různé varianty, kterým jsme se věnovali během reprezentační pauzy a navázat na naše poslední výkony.“