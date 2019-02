Důvod? Vytáhnout Lovce z bryndy a dotáhnout je do play off. Severočechům totiž hrozí, že budou poprvé v historii chybět ve vyřazovacích bojích o titul.

„Řekli jsme si, že by to mohl být pro kluky impuls, když budu mezi nimi. Přece jen je dokážu asi pořád ovlivnit víc, když jsem na hřišti, než ze střídačky,“ okomentoval svůj návrat Landa, který patří do Společenství legend Lovci Lovosice.



Ani návrat bývalého kapitána a reprezentanta však Lovce neprobral. S Ladnou v sestavě totiž poprvé v sezoně ztratili doma bod, když remizovali s Novým Veselím. O víkendu, už bez Landy, prohráli i devátý venkovní zápas sezony v Kopřivnici.



Pět kol před koncem základní části drží Severočeši osmé místo jen o skóre před Zubřím a o dva body před Hranicemi. Reálně jim tak hrozí nepostup do play off.



„Ta deka, co na nás je, je viditelná asi i z 15. řady hlediště. Za celou novodobou historii se nestalo, že by Lovosice chyběly v play off a já pod tím určitě nechci být podepsaný,“ svěřil se Landa pro klubový web. „Nálada není ideální. Na druhou stranu je bojovná, nikdo nedává hlavu dolů,“ burcuje Landa. A kolik zápasů ještě zvládne odehrát? „Nemám natrénováno. Určitě si nemyslím, že dohraju celou sezonu a hlavně nechci zabírat fleka klukům, kteří potřebujou hrát, aby v příští sezoně byli ve formě.“