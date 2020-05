Dlouhé čekání je u konce. Litoměřičtí plavci se mohou vrátit do bazénu, první tréninky proběhnou v pondělí 25. května. Návrat do vody se týká pouze některých kategorií, navíc jen na chvíli. V létě bývá areál uzavřený a závodníci tak musejí využít jiné prostory.

Litoměřičtí plavci po postupu do semifinále MČR družstev na konci ledna 2019. | Foto: PK Litoměřice

Přípravka bude trénovat třikrát týdně, závodníci A a B pak budou mít tréninky každý všední den. „Závodníci A a B mají tréninky v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. V úterý a pátek pak od 16 do 18 hodin,“ sdělil šéftrenér plaveckého klubu Litoměřice Štěpán Šetek. Přípravka má tréninky v pondělí, ve středu a v pátek od 17 do 19 hodin. Zdokonalovací trénink bude dvakrát týdně, úterý a pátek od 18 do 19 hodin.