Vojtěch Netrh využil první možnost pro splnění limitu. Na Slovensku v závodě na 100 metrů prsa doplaval v čase 1:03.74, čímž si vylepšil osobní maximum. Na dvojnásobné vzdálenosti skončil na třetím místě v čase 2:17.82.

Z časného splnění kvalifikačního limitu má radost také šéf litoměřického plavání Štěpán Šetek. „To, že limit máme splněný na začátku kvalifikačního období, nám dává prostor pro dostatečnou přípravu a tím pádem prostor pro zlepšení,“ doplnil Šetek.

Epidemie nového typu coronaviru ochromilo sportovní svět napříč odvětvími. „Vzhledem k současným událostem nemůžeme trénovat, příprava se nám výrazně komplikuje,“ pokračoval Šetek a doplnil, že litoměřickým plavcům zrušil dvě z pěti plánovaných soustředění.

Juniorský plavecký evropský šampionát by se měl podle původních plánů konat od 8. do 12. července v Aberdeenu. Velká Británie se momentálně potýká s velkou coronavirovou krizí. Zatím termín platí, zda se akce opravdu uskuteční, zatím nikdo neví. Sportovci v rámci možností trénují a připravují se na důležitou akci. „Připravujeme se v omezené míře na suchu, abychom byli připraveni, až se budeme moci vrátit do vody,“ zakončil Šetek.