Vojtěch Netrh ve své hlavní disciplíně 200 metrů prsa skončil na 14. pozici s časem 2:17. Jen malý kousek ho dělil od osobního rekordu. Díky tomuto výkonu splnil limit pro účast na světovém juniorském šampionátu. Člen Plaveckého klubu Litoměřice je letos prvním rokem v kategorii staršího dorostu, většina jeho soupeřů je starších.

„Celé mistrovství bych zhodnotil jako úspěšně, a to i přesto, že nejsem se všemi výkony stoprocentně spokojený. Bohužel má hlavní disciplína mě čekala hned 1. den, což vzhledem k mé první účasti na takto velké mezinárodní akci nebylo zrovna ideální," sdělil Netrh s tím, že ho ovlivnila atmosféra velké plavecké soutěže.

„I přes nepovedené rozplavby se mi podařilo postoupit do odpoledního semifinále, do kterého se kvalifikovalo 16 plavců. To byl prvotní cíl. Konečné 14. místo v semifinále hodnotím jako úspěch. Na poloviční trati se mi naopak povedl osobní rekord vylepšit, bohužel na semifinále to nestačilo," dodal Netrh.

„Sprinterská 50 byla jako vždy dost sázka do loterie, ale povedlo se mi vyrovnat osobní rekord. Poslední den jsem se mohl ještě radovat z vyhrané rozplavby a obrovského zlepšení osobního rekordu na 50 metrů volný způsob o 0,8 sekund na 24,14, což je výborný čas," ukončil talentovaný plavec Vojtěch Netrh