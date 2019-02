Litoměřice uvidí basketbalovou Euroligu mladších žákyň

Litoměřice – Hala U Stadionu v Litoměřicích bude od pátku do neděle hostit druhý turnaj Euroligy basketbalistek do 14 let.

Litoměřické basketbalistky před utkáním. | Foto: David Matuška

Do severočeského města se sjedou týmy Ostravy (ČR), Pomeriana (Polsko), TEIWAZ-BAGIRA (Ukrajina), BS Liepaja, BS Jugla (oba Lotyšsko), BC Star (Estonsko) a Košice (SR). „Pro Litoměřice je to další šance ukázat se v Evropě, pro nás jako klub je to především o zisku zkušeností, protože žádný z klubů ligové úrovně nehraje tak agresivní basketbal, jako špičkové evropské kluby,“ řekl předseda Slovanu Litoměřice David Matuška. Litoměřicko má mladý a perspektivní tým, říká Michal Macháček Přečíst článek › Do soutěže se týmy dostanou na základě přihlášek, které posuzuje komise a přihlíží i k výsledkům v ligových soutěžích. Euroliga mladších žaček má šestnáct týmů, které jsou rozděleny do čtyř skupin po čtyřech. Ve třech hracích termínech se odehrají vždy dva turnaje, přičemž na každém spolu hrají dvě různé skupiny. Každý tým také odehraje zápas s jedním z týmů ze své skupiny. Litoměřice tak na domácím turnaji vyzvou všechny celky ze skupiny B (Liepaja, Jugla, Star a Košice) a Bagiru ze své skupiny. S Ostravou (a týmy ze skupiny D) už se utkaly na turnaji v Raple Estonsku (výhra 50:48), s Pomerianou (a týmy ze skupiny C) se utkají na závěrečném turnaji v estonské Kuremae na konci března. Litoměřice jsou zatím páté se čtyřmi výhrami a jednou prohrou, do Superfinále, které se hraje v dubnu rovněž v Kuremae, postoupí osm týmů. „Jsem ambiciózní člověk, takže bych byl rád, kdybychom se do superfinále dostali,“ dodal Matuška. Zápasy Euroligy U14 v Litoměřicích:

Pátek 8. února

9.00 Ostrava-BC Star, 10.30 Pomerania-Košice, 12.00 Litoměřice-Jugla, 13.30 Bagira-Liepaja, 15.00 Košice-Ostrava, 16.30 BC Star-Bagira, 18.00 Jugla-Bagira, 19.30 Liepaja-Litoměřice (Kalich aréna)



Sobota 9. února

8.00 Pomerania-Jugla, 9.30 Ostrava-Liepaja, 11.00 Bagira-BC Star, 12.30 Litoměřice-Košice, 14.00 Liepaja-Pomerania, 15.30 Jugla-Ostrava, 17.00 Košice-Bagira, 18.30 BC Star-Litoměřice



Neděle 10. února

9.00 Liepaja-Košice, 10.30 Pomerania-Ostrava, 12.00 BC Star-Jugla, 13.30 Bagira-Litoměřice

Autor: Daniel Brzák