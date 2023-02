„Nadšení jsme také byli z kulisy, jakou nám naši fanoušci vytvořili. Od začátku do konce nás hnali vpřed a já si přeju, aby si podobný elán a nadšení udrželi i do dalších fází naší soutěže. Myslím, že druhý poločas byl z naší strany asi nejlepší v této sezóně a jsem upřímně rád za postup do skupiny o 1. až 6. místo. Jednak nám to přináší jistotu play off a zároveň se poměříme s nejlepšími celky z moravské skupiny," přidal další pozitiva.

Krom toho se vrátil také ke klíčovým okamžikům, které nastartovaly litoměřické zmrtvýchvstání. „Především první vítězství v Jindřichově Hradci je velmi cenné a vrátilo nás reálně do hry o postup elitní trojky v západní části 1. ligy. Výhra s Pelhřimovem a na Sokole Pražském rozhodla o tom, že jsme dostali šanci si to uhrát sami v posledním kole s Polabím."

Litoměřice tak doprovodily do elitní skupiny dva jihočeské protivníky - Písek a Jindřichův Hradec, z moravské skupiny k nim přibyly Svitavy, Basket Brno U23 a Nový Jičín. Boje o co nejlepší postavení do play-off začínají příští víkend. Všechny celky si do nadstavbové části přenesly bodový zisk ze základní části, hrát tedy budou pouze se soupeři z druhé skupiny. Skupina o 1. - 6. místo vyvrcholí o víkendu 17. - 19. března, následovat bude play-off.