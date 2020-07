Celkem v sedmi disciplínách budou soutěžit děti první srpnovou neděli na fotbalovém hřišti v Liběšicích. Obec ve spolupráci se Sportovním klubem Liběšice pořádá olympiádu. Soutěžit se bude ve čtyřech věkových kategoriích.

Skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, střelba lukem, sprint, vytrvalostní běh a hod oštěpem. V těchto disciplínách se bude bojovat o co nejlepší umístění. Program na fotbalovém hřišti v Liběšicích začíná v neděli 2. srpna od 15 hodin.

„Přijďte se pobavit a strávit pohodové prázdninové odpoledne,“ lákají organizátoři na toto zajímavou sportovní dětskou akci.