Basketbalisty Litoměřic čeká dnes večer vstup do nové sezóny v 1. lize. Soupeřem jim bude spojený celek GBA a Jindřichova Hradce, který se netají cílem postoupit do nejvyšší soutěže. Jak vidí nadcházející ročník trenér litoměřického Slavoje Jan Šotnar?

Nová sezona je za dveřmi, jaké budou vaše ambice?

Oproti loňsku, kdy bylo hlavním cílem stabilizovat kádr a zapracovat mladé hráče, což se povedlo, je to letos trochu jiné. Posílili jsme, takže bychom chtěli hrát ve vrchních patrech tabulky a urvat play-off. V něm pak chceme dojít co nejdál.

Odešel Karlovský, přišel Šteffel, jaké další změny v kádru fanoušky čekají?

Karlovský zůstává, jen bude mít střídavé starty do Ústí nad Labem, které hraje nejvyšší soutěž. Další posilou je Jonáš Haiblík, mládežnický reprezentant patřící rovněž Ústí, jako další plus beru návrat Jakuba Zbroje, který byl loni zraněný. Naskočil až v play-off se Spartou a předváděl skvělé výkony, věřím tedy, že letos půjde znát po celou sezónu. Navíc loňští junioři (Zajíc, Sichrovský, Bohuslav, Radimský) už jsou zase o rok starší a zkušenější.

Co spolupráce s ligovými týmy?

Bohužel zeslábla spolupráce s Děčínem, který upřednostnil Liberec, jenž nemá takové ambice, jako my, takže tam děčínští mladíci dostanou větší minutáž. Nás se samozřejmě nejvíc dotkne odchod Filipa Kroutila. Naopak zesílila spolupráce s Ústím nad Labem, a to i díky spolupráci mládeže a jiným projektům. Do Plzně ale odešel Jan Maděra, jenž si rovněž přál více herního času, který by měl na západě Čech dostat.

Je nějaký post, který byste ještě rád obohatil, kde vám něco chybí?

Máme kádr, jaký jsme chtěli mít, jsem s ním spokojený.

Třeba v Ústí mají díky cizincům poněkolikáté problém dát dohromady včas kádr, jak jste na tom byli vy?

Já myslím, že všechno fungovalo, jak mělo. Jsme poloprofesionální tým, takže příprava začínala trochu později a hráči se do ní zapojovali i vzhledem k práci postupně, ale každý k tomu přistoupil zodpovědně. Podle mého jsme na sezónu skvěle připraveni.

Jsou nějaké jiné změny? Třeba v herním systému?

První změna se týká našeho útoku, kde budeme chtít více využívat Davida Šteffela, což je na I. ligu skutečně nadstandardní hráč. Jinak doufám, že nám vydrží obrana z loňska a celkově bychom chtěli předvádět moderní, rychlý a pohledný basketbal, který se bude líbit hlavně divákům. Herní systém zůstal stejný krom toho, že i béčka ligových celků budou nyní hrát až do konce sezóny včetně play-off, což ale kvitujeme. Třeba Nymburk bude moct nasadit tři hráče z áčka, třeba ze Svitav, což povede jistě ke zkvalitnění.

Jak hodnotíte přípravu z hlediska výsledků?

Určitě pozitivněji, než loni, kdy jsme ze čtyř zápasů všechno prohráli (smích). Letos jsme měli na úvod velice silné Drážďany, s nimiž jsme po dobrém výkonu prohráli, následně jsme měli čtyři soupeře z naší soutěže a všechny jsme porazili.

Mluvil jste o kupících se zraněních, jsou už marodi v pořádku?

Na 95 procent jdeme do prvního zápasu komplet. Máme jedno drobné zranění, které ale věřím, že se do zápasu doléčí.

V prvním zápase vás čeká spojený tým GBA a Jindřichova Hradce, to je těžký soupeř…

To ano. Mají úplně jiné podmínky, než zbytek první ligy, jsou to profesionálové, takže hráči se tam basketbalem živí. Na druhou stranu mají tři Američany, jsou nově poskládaní. Myslím, že není lepší šance je porazit než v prvním kole, kdy ještě nemusí být tolik sehraní.

Co by na ně mohlo platit?

Něco máme připraveného, ale řeknu to obecně. Individuality mají určitě lepší, ale my jsme zase déle pospolu, takže chytrá a týmová hra.

Na co byste v této sezóně nalákal diváky?

Všichni jistě sledovali nedávné mistrovství světa a výkony naší reprezentace. Věřím, že pochopili, že už to dávno není jen sport Američanů a že i v Čechách se může hrát kvalitní basketbal. První liga je kvalitní soutěž se spoustou šikovných hráčů a doufám, že si na ni diváci na Litoměřicku najdou cestu.

Herní systém I. ligy basketbalistů

Do základní části vstoupí 10 celků ve skupině západ a stejný počet ve skupině východ. Každý s každým jednou doma jednou venku odehrají základní část. V nadstavbě se sloučí týmy z 1. – 3., 4. – 6. a 7. – 10. místa z obou skupin. Nejlepších šest celků hraje o to, kdo bude začínat play-off doma (4 týmy), týmy z prostřední skupiny (7.-12. místo) bojují o dvě zbylé místenky do play-off. Nejhůře umístěné celky hrají skupinu o sestup. Západ: Litoměřice, YDEA Kondor (Liberec), Písek, J. Hradec, Sokol Pražský, Košíře, USK Praha B, Plzeň, Vyšehrad, Basket Polabí (Nymburk B)Východ: Komfort Brno, Nový Jičín, Opava 2010, Zlín, Snakes Ostrava, Orli Prostějov, Pardubice B, Vysočina, Opava B, Olomouc