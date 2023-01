Aliyyah Koloc poté, co vystoupila ze svého speciálu Buggyra Can-AM DV 21, zářila spokojeností. „Byl to skvělý den. Měli jsme víc písku než v předešlých etapách, což mi vyhovuje. Trať byla rychlá. Startovali jsme víc vpředu s dalšími vozy kategorie T3. Bojovala jsem s Cristinou Gutiérrez a spolu jsme dojely i do cíle,“ uvedla Aliyyah, průběžně 26. pořadí kategorie T3 – Lehké prototypy. Ve své skromnosti už nedodala, že zkušenou Španělku porazila o téměř minutu a půl.

„S autem nebyly žádné problémy, neměli jsme žádný defekt. Po všech těch problémech na začátku jsem teď zažila tu krásnou stránku Dakaru. Ráda bych takhle pokračovala dál,“ uvedla spokojená pilotka. Nadšený byl i její navigátor Stéphane Duple: „Konečně to byl dobrý den. Předjeli jsme několik soupeřů a Ali jela skvěle. Na písku a v dunách letí jako vítr.“

Velký hold Aliyyah Koloc složil její mentor David Vršecký. „Tenhle výsledek si Aliyyah zasloužila. Být v top 10 a ještě na prvním Dakaru ve čtvrté etapě, to je totální pecka. Startovala ze super pozice, jela úplně skvěle. Řezala se tam s Guttiérez, kterou považuju za absolutní top závodnici. A nakonec ji předjela. V cíli byla Aliyyah úplně nadšená. Nadšení jsme i my, protože vstup do Dakaru měla opravdu tvrdý. Dojížděla za tmy, za deště. etos byl začátek soutěže hodně tvrdý,“ uvedl šéfkonstruktér Buggyry.

Josef Macháček přiznal, že za svoji dvacetiletou historii ještě nejel tak dlouho v mokrém písku. „Duny se střídaly s prudkými sjezdy. V mokrém písku jsme závodili prakticky celý den. Je to úplně nová zkušenost. Mokrý písek je totiž horší než sypký, protože bere ze stroje hodně výkonu,“ vysvětlil dnes 19. muž pořadí kategorie T3 – Lehké prototypy, který je celkově na dvanácté pozici.

Jaroslav Valtr dorazil do cíle unavený. Vedle souboje s pískem se musel vypořádat i s nepohodlím v kabině. „Na trati byly těžké duny. Některé jsme měli problém i vyjet, takže bylo jednodušší je objet. Pak přišly rychlé pasáže. Sotva se nám začalo dařit, udělali jsme defekt. Bylo to takové zvláštní. Ani jsme nevěděli, o co jsme píchli. Ve finále nám upadly oba kabinové tlumiče, takže jsme jeli přes 200 km bez tlumičů. Jsme úplně vyřízení a umlácení, máme toho dneska plné zuby," sdělil vyčerpaný Jaroslav Valtr.

Martin Šoltys, druhý jezdec závodící v barvách Tatra Buggyra ZM Racing, si na trati se startem i cílem v Háilu pěkně zazávodil. „Bylo to těžký, ale super závod. V druhé polovině jsme dojeli Litevce s Tatrou a až do cíle jsme se spolu předjížděli a krásně jsme si to užili. Jsme nadšený i z toho, že jsme do v cíle etapy dojeli za světla,“ uvedl.

Robertovi Kasákovi v druhé Tatře Phoenix sice překazily start technické problémy, ale neztrácí dobrou náladu a chce se dál s nástrahami soutěže poprat. „Na Dakaru pokračujeme. Sice s penalizací, ale pojedeme dál. Takový je prostě Dakar. Stát se může cokoliv a uchránilo nás to možná před něčím jiným,“ věří jezdec Tatra Buggyra Slovakia.

Radovan Kazarka se v Dakaru Classic drží v pořadí své kategorie podle neoficiálních výsledků na třetím místě. „Ráno mi zůstal plynový pedál na zemi, ale kluci mechanici to spravili. Jen jsme se celou etapu bál, jestli to vydrží. Trať byla členitá. Letos je Classic náročnější, než jak to bylo před rokem. Ale my si to užíváme.“