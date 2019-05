Přestože se český trucker vítězství nedočkal, na okruhu v italském Misanu se blýskl dvěma stříbrnými poháry a dvěma čtvrtými místy, což mu vyneslo vedoucí pozici v celkovém pořadí šampionátu.

„První víkend vyšel na jedničku. Byl jsem sice optimistický, ale že budu odjíždět z Misana ve vedení jsem nečekal," zářil úřadující vicemistr Evropy.

Lacko v sobotu vstoupil do sezony druhým místem v hlavním závodě a čtvrtou příčkou v hendikepu. A dařilo se mu i v neděli, kdy se nad Misanem zatáhla obloha a spustil déšť. A to byla pro Lacka voda na mlýn. Na mokré trati to totiž umí jako málokdo. Lacko navázal na povedený první den a v neděli na chlup zopakoval sobotní výsledky.

„Auto fungovalo výborně ve všech podmínkách, a to stále nejsme na jeho hranici. Mám z toho hodně dobrý pocit a těším se na další závody," dodal Lacko.

Druhý pilot Buggyry Oly Janes se nenechal zahanbit a v Misanu ovládl pořadí nováčků.

Dvě vítězství ze čtyř jízd bral v Misanu německý obhájce titulu Jochen Hahn, který v průběžné klasifikaci ztrácí na Lacka dva body. Třetí je Maďar Norbert Kiss, který slavil ve třetí jízdě víkendu.

Druhý Čech v šampionátu František Vojtíšek z Jablonce nad Nisou sledoval úvodní závody jen z presscentra. Zkušený matador plánuje naskočit jen do některých závodů. „Ještě nekončím. Pojedu takzvaně závod od závodu,“ oznámil Vojtíšek.

Další zastávkou bude za čtyři týdny maďarský Hungaroring.

Mistrovství Evropy tahačů v Misanu (Itálie):

1. jízda: 1. Hahn (Něm./Iveco) 25:11,2, 2. Lacko (ČR/Buggyra) -2,3, 3. Albacete (Šp./MAN) -3,1.

2. jízda: 1. Reinert (Něm./Iveco) 25:19,3, 2. Albacete -1,2, 3. Halmová (Něm./Iveco) -2,3, 4. Lacko -3,6.

3. jízda: 1. Kiss (Maď./Mercedes) 29:05,5, 2. Lacko -3,4, 3. Hahn -14.2.

4. jízda: 1. Hahn 26:15, 2. Lenz (Něm./MAN) -5,1, 3. Janiec (Fr./MAN) -5,8, 4. Lacko -13,5.

Průběžné pořadí: 1. Lacko 44, 2. Hahn 42, 3. Kiss, 4. Albacete oba 34, 5. Lenz 28.