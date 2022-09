Český pilot při poslední zastávce v belgickém Zolderu přidal druhé letošní vítězství. „Zolder je za námi a počet získaných pohárů dokazuje, že to byl povedený víkend. Byla to velká akce i velké emoce. Adam se vítězstvím v poslední jízdě stále drží ve hře o celkové třetí místo,“ zhodnotil dění na belgickém okruhu manažer Buggyry Fabien Calvet.

Viděl jsem v zrcátku hladové vlčáky, řekl Lacko. V Mostě přidal další stříbro

Lacko se do Francie těší. „Okruh v Le Mans mám rád. Je to tady vždy tak trochu speciální, protože na vás z každé části dýchá zázemí proslulé čtyřiadvacetihodinovky. Když se podíváme dohistorie, tak i truckové závody se zde těší velikému obdivu. My máme cíl jasný, a to dotáhnout se vprůběžném pořadí na pódiové pozice. Věřím, že v Le Mans na to máme,“ řekl Lacko, který je průběžně čtvrtý. Na třetího Sashu Lenze ztrácí 26 bodů, na druhého Jochena Hahna pak 38.

Vítězství Adama Lacka v Zolderu:

Zdroj: Youtube

Do konce sezony přitom zbývají poslední dva podniky, tedy ještě osm závodních jízd. Ve hře je tedy slušná porce bodů. Už o nadcházejícím víkendu se pojede na legendární francouzském okruhu v Le Mans. Seriál pak vyvrcholí hned následující víkend v španělské Jaramě.

Pro tým budou tyto dva týdny velmi náročné. „Nejedná se o nic, s čím bychom neměli zkušenosti. Samozřejmě je to vždy velké riziko, které závěrsezóny muže výrazně ovlivnit a v minulosti již několikrát ovlivnilo, ale jsme připraveni včetnězáložního týmu,“ uvedl na adresu náročné logistiky šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.