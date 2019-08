„S novým autem to není sranda. Stále jsou tam rezervy. Auto má ještě větší potenciál,“ říká Lacko, který letos pilotuje nový speciál s označením VK50.

Jste po více než měsíční pauze hodně natěšený na domácí vrchol sezony?

Ta pauza byla hodně dlouhá, ale to je klasika. Do Mostu se vždycky těším, zároveň je tam trošku nervozita. Člověk se chce doma ukázat v nejlepším světle a zajet co nejlepší výsledek. Do příprav jsme dali maximum, tak snad se to vyplatí.

Jak jste vyplnil dlouhou přestávku?

S rodinu jsme si užili dovolenou. Syn Niky měl závody motokár, takže jsme nebyli bez vůně benzínu.

Po čtyřech závodních víkendech jste na třetím místě. Spokojenost?

Po prvním závodě jsme byli první, ale pak jsme vinou technických problémů na Hungaroringu ztratili dost bodů. Každý závod jsem se pak šplhal výš a výš a teď jsem se usadil na třetím místě. Doufám, že to bude mít stále stoupající tendenci. Na prvního Jochena už asi nemáme, ale druhé místo je ve hře. Ale taky se můžeme propadnout klidně až na šesté místo. Letos je to hodně namačkané, musíme se hodně snažit.

Suverénní Němec Hahn vládne s náskokem 67 bodů. Dá se udělat něco, abyste mu překazil obhajobu?

To už je nereálné. Kdyby vynechal celý víkend, tak se nic nestane. Kdybychom obhájili celkové druhé místo, byl by to suprový výsledek. S novým autem to totiž není sranda. Musíme se soustředit na to, abychom udrželi stupně vítězů.

Při posledním podniku na Nürburgringu jste se dočkal první výhry v sezoně. Ulevilo se vám? Přece jen to přišlo až ve čtvrtém víkendu.

Neřekl bych, že se mi ulevilo. Každé umístění na bedně potěší a vítězství ještě víc. V letošní sezoně je důležité stabilně dojíždět co nejvíc vepředu.

Sžil jste se už s novým autem?

Ano, zvykl jsem si. Dobře sedí, zatáčí… Ale ještě je před námi spousta práce. Stále jsou tam rezervy. Auto má ještě větší potenciál a musíme se učit, abychom dál zrychlovali.

V Mostě jste díky testování odkroužil nejvíc kol ze všech jezdců, takže jste ve výhodě.

Sice jsme tady odjeli nejvíc kol, ale pokaždé to bylo s nějakými změnami na autě. Vždycky to tedy bylo jako s novým autem.

Ale ideální natavení pro Most máte, ne?

Ano i ne. Teď nám přišly nové zásadní komponenty, které poprvé vyzkoušíme až v Mostě, takže zase pojedeme nanovo (úsměv).

Očekávání před domácím závodem jsou veliká, co?

Chtěl bych potěšit sebe, fanoušky i sponzory nejlépe prvním místem (úsměv).