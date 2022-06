„Zažili jsme další závody plné emocí a stejně jako v Misanu to bylo jak na houpačce. Adam zažil fantastický víkend, naopak Téovi se vůbec nevyvedl. Ale potvrdili jsme stoupající formu a už se těšíme na další zápolení se soupeři,“ zhodnotil dění na Hungaroringu týmový manažer Fabien Calvet.

37letý matador Lacko byl z dvojice pilotů Buggyry tentokrát tím šťastnějším. Už v prvním sobotním závodu naznačil, že testy v Mostě konané mezi Misanem a Hungaroringem posunuly truck dál a zvýšily jeho konkurenceschopnost. Po startu se český jezdec držel na třetím místě, pak jej ale předjel Jochen Hahn a Lacko tak skončil pod stupni vítězů.

Náladu si spravil hned o pár hodin později prvním letošním vítězstvím a celkově 57. triumfem v mistrovství Evropy vůbec. Jenže tomuto úspěchu předcházel divoký první start, který vyřadil hned několik tahačů. Zle mohlo být i pro Buggyru. Těsně kolem Lackova trucku v druhé zatáčce proletěl Téo Calvet, kterého předtím jeden ze soupeřů poslal do svodidel a on se jako kulečníková koule vrátil zpátky na trať.

„Handicapový závod byl hodně zajímavý z pohledu jezdců i diváků. Mému vítězství předcházela spousta bouraček, jeden restart a hodně rozbitých tahačů. Mně se naštěstí podařilo vším prokličkovat a už i po prvém startu jsem byl v čele. To jsem potvrdil i po restartu,“ liboval si po závodě Lacko.

Výbornou formu prokázal i v neděli, kdy hned dvakrát vystoupal na stupně vítězů – byl druhý a pak třetí. „Máme za sebou po dlouhé době velmi úspěšný maďarský víkend, protože na Hungaroring jsme se nikdy moc netěšili. Letošní změny na autě se osvědčily. Handicapový závod byl řežba až do posledního kola, kdy jsem předjel Sashu Lenze a tím jsem se probil na stupně vítězů,“ řekl Lacko, který se díky i tomu v celkovém pořadí posunul už na čtvrtou pozici.

Jakoby se pověstná paní Štěstěna rozhodla potrápit oba piloty Buggyry. Poté, co v Itálii ukázala záda Lackovi, teď si zahrála na schovávanou s francouzským mladíkem Calvetem.

Posuďte sami: V prvním závodě ho soupeř vytlačil na boxovou zídku a přitom si prorazil zadní gumu. Při prvním startu byl vytlačen z trati a jen tak tak minul Lacka, po restartu mu znovu prorazili pneumatiku. V neděli se mohl těšit z bodů za osmé místo. V poslední jízdě, v níž se otáčelo pořadí na startu, si dlouho držel první místo ze startovního roštu. Jenže jako vrchol maďarské smůly Calvetovi v důsledku celé řady předchozích ran od rivalů přestaly pracovat brzdy. 21letý Francouz je s odstupem pouhých 3 bodů druhý v Promoter’s Cupu, který je jeho letošním hlavním cílem.

„Na závěr jsem zažil skoro dokonalý závod. Startoval jsem z první pozice a tu jsem si držel až do chvíle, než přišly problémy s brzdami. Na Hungaroringu jsem měl hodně smůly, byl to takový černý víkend. Ale tak to při závodění občas bývá a doufám, že se to změní už příští víkend v Nogaru,“ připomněl Calvet svůj jednorázový návrat do francouzského truckového šampionátu.