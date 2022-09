Čím to, že má Kiss takovou převahu?

Rodák z Čeladné se představí s novým svěžím motorem a vylepšenými brzdami. Na začátku druhé poloviny sezony se jediný český účastník seriálu pokusí snížit ztrátu na zatím suverénního Maďara Norberta Kisse.

„Mačkáme z toho maximu, co to jde,“ říká Lacko. „Z Kissáka máme všichni hlavu v pejru. I zkušený Němec Jochem Hahn, který se tahačům věnuje celý život, je z něj na prášky. Domnívá se, že není možné, aby měl takovou převahu, a že v autě musí mít něco, co ho zrychluje. Bůh ví, co tam má. Aby dával v měřeném tréninku všem minimálně vteřinu, není normální.“

Ostatní favorité prý dospěli k tomu, že Kisse jako soupeře neberou. „Ať si jede, jak chce, my závodíme mezi sebou, takže podle toho jsem celkově třetí,“ usmívá se. „Ale to je jen taková hra. Bohužel jsem čtvrtý,“ konstatuje sedmatřicetiletý pilot.

„V Mostě bych si chtěl připsat co nejvíc bodů a do konce šampionátu, kdy budou zbývají tři poslední závodní víkendy, se pak dotáhnout na stupně vítězů. Teď nás čeká fičák, nesmí se nic pokazit, auto musí fungovat a doufejme, že to půjde. Přes léto se na autě makalo, ale víc udělat nešlo,“ pokračuje.

Domácí závod má rád, ale je prý vždycky trochu těžší. „Musíme se věnovat partnerům a fanouškům. Všem se chceme zavděčit, protože nám pomáhají. Na Most se vždycky těším a určitě neházím flintu do žita. Chci zajet co nejlepší výsledek. Rád bych se dostal na pódium,“ přeje si Lacko.

Pro stáj Buggyra bude víkend v Mostě náročný i v tom, že se v sobotu a v neděli nepředstaví jen její tahače, ale bude mít zastoupení také v sérii EuroNASCAR. V ní se poprvé před českými diváky v rámci šampionátu nadupaných speciálů představí Aliyyah Koloc.

„V NASCAR si užívám souboje kolo na kolo. Zároveň je to hodně náročně, protože auta nemají žádné ABS. Kontrolu trakce a řadíme klasicky ručně pákou. Je to skvělá škola,“ pochvalovala si teprve osmnáctiletá Aliyyah.

„Bude to perný víkend, ale pro oba seriály máme dva nezávislé týmy, takže v tom by problém být neměl. Jen nevím, kam dřív skočím,“ prohlásil boss Buggyry a otec jezdkyně Martin Koloc.

Koloce místo vzpomínání těší aktuální úspěchy

Martin Koloc jako bývalý úspěšný pilot jel v Mostě poprvé ve druhém ročníku závodů tahačů. Nejúspěšnější měl sezonu 1997, kdy s novou pragou vyhrál všechny čtyři pohárové jízdy. „Nerad vzpomínám. Mně se všechny vzpomínky slévají a nechci se k tomu moc vracet. Čím jsem starší, tím víc mě těší naše aktuální úspěchy. Ať už to byly mostecké triumfy Davida Vršeckého nebo Adama Lacka,“ uvedl šéf Buggyra Racing. „Teď by mě potěšilo, kdyby Adam vyhrál,“ dodal s úsměvem.

Průběžné pořadí ME:

1. Norbert Kiss (Maď./MAN) 206, 2. Jochen Hahn (Něm./Iveco) 158, 3. Sascha Lenz (Něm./MAN) 152, 4. Lacko (ČR/Buggyra) 122.