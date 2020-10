Po úvodním podniku na konci léta v Mostě čeká evropský šampionát tahačů restart sezony. O nadcházejícím víkendu se pojede na slavném maďarském Hungaroringu.

Adam Lacko slaví. | Foto: Buggyra

Mezinárodní tým Buggyra Zero Mileage Racing, sídlící v Roudnici nad Labem, nastoupí v nejsilnější sestavě – Adam Lacko, Téo Calvet, Aliyyah Koloc – a hodlá uspět. „Jako pokaždé jedeme vyhrát, byť se jedná o okruh, který buggyrám dvakrát nevyhovuje. Abych pravdu řekl, nepamatuji si, že bychom někdy na Hungaroringu vyhráli. Na druhou stranu každá, tedy i nevítězná série, musí jednou skončit,“ řekl týmový manažer Jan Kalivoda. „Nejdůležitější je, že se přes zmatený čas závodí, jezdci jsou tak v permanenci. Čím dál tím více se to sice časově tluče s Dakarem, ale nezbývá nám nic jiného, než to zvládnout,“ připomněl blížící se start Rallye Dakar, na který se Buggyra pečlivě připravuje.