Zhoubný koronavir se nebezpečně šíří Evropou. Nejrizikovější oblastí na starém kontinentu je sever Itálie. A právě v přímořském Misanu jsou v květnu na programu závody mistrovství Evropy tahačů. Sportovní akce a zápasy klubů se na Apeninském poloostrově ruší a nikdo zatím netuší, jestli trucky na italském okruhu pojedou.

„Zatím FIA nijak nereaguje. Uvidíme, snad to dobře dopadne. Tradičně jsme ale připraveni na všechno,“ řekl manažer roudnické stáje Buggyra Racing Jan Kalivoda.

„Nemám žádné informace. Závody v Itálii by nemusely být v ohrožení, protože se tam jede až na konci května. Spíš se obávám Maďarska, kde v dubnu začíná sezona. Koronavirus tam ještě není, ale možná tam taky dorazí,“ uvažuje nahlas český závodník Adam Lacko. „Doufejme, že i přes to všechno, co se teď děje, budeme závodit.“

Mimo okruhovou sezonu během zimy Lacko hodně cestuje s rodinou. Teď ale kvůli koronaviru dovolené v zahraničí omezil. „Letos jsme byli lyžovat v Alpách jen jednou a už nikam nepojedeme. Moc jsme necestovali, nechci tomu jít zbytečně naproti,“ svěřil se evropský šampion z roku 2017.

Před loňskou sezonou vyvinuli v technologickém centru v Roudnici nad Labem zcela nový závodní speciál. A také letos Buggyra postavila nové auto. Lacko si tak bude muset opět zvykat na novinky. „Ale nebude tak náročné jako před rokem. Auto je stejné, jen vylepšené,“ usmívá se Lacko. „Během loňské sezony jsme toho na autě dost změnili a změny jsme přenesli do nového auta. Udělali jsme upgrade,“ říká Čech, jehož novým parťákem bude Francouz Téo Calvet.

Nový stroj s označením DV50 (loňský speciál nesl název VK50) si Lacko vyzkouší během testování začátkem dubna. „Auto se dodělává. Už se těším, až bude duben a budeme testovat. Snad sezona začne podle plánu,“ vyhlíží nedočkavě Lacko úvodní podnik sezony na maďarském Hungaroringu (25. – 26. dubna).

Šéf Koloc rozhodl: Z VK50 bude DV50

Buggyra nasadí do nové sezony mistrovství Evropy tahačů opět nový speciál. Loňský model VK50 nahradí DV50. Truck Adama Lacka ponese iniciály konstruktéra roudnického týmu Davida Vršeckého. „Původně jsme se rozhodli po analýze veškerých dat modifikovat verzi VK50. Když jsme ale dali dohromady všechny nezbytné změny, zjistili jsme, že z původního auta toho zase až tak moc nezůstane. Martin Koloc proto z pozice šéfa rozhodl o tom, že z VK bude DV,“ uvedl Vršecký. S modifikovaným speciálem vyjede Lacko poprvé na testovací dráhu na začátku dubna. „Je pravda, že bude docela hodně změn, na druhou stranu se ale nebude jednat o nic revolučního, protože celková koncepce VK50 se ukázala být jako zdařilá,“ dodal Vršecký.