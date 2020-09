„S celým víkendem panuje velká spokojenost,“ pochvaloval si mistr Evropy z roku 2017 účast na nizozemském šampionátu, který v Zolderu nahradil zrušený evropský podnik.

Největší bitva Lacka s Hahnem se odehrála hned v první jízdě. „Celý závod jsem mu byl nalepený na kufru a zkoušel jsem ho předjet všude možně. Nakonec se mi to podařilo v posledním kole, další tři zatáčky jsme jeli vedle sebe, ale pomyslnou cílovou pásku jsem protnul první já,“ jásal Lacko.

Zdroj: Buggyra media

Dařilo se i mladým parťákům Lacka. Téo Calvet urval stříbro a šestnáctiletá Aliyyah Koloc opět startovala z první pozice a pokaždé dojížděla v top 10. „Startovala jsem z pole position jako v Mostě a teď už jsem nebyla nervózní. Ale bohužel jsem dlouho nevedla, ale i tak to nakonec dopadlo opět na 7. místo. V Zolderu je opravdu těžká trať, je to úplně jiné než okruhy, co jsem jela předtím, proto jsem se toho tady opravdu hodně naučila,“ řekla nejmladší závodnice ve startovním poli Aliyyah Koloc.

Spokojený byl i majitel týmu Martin Koloc. „Hodnotím to v celku úspěšně. Adam potvrdil svou výbornou formu i perfektní připravenost auta a juniorům se povedly první jízdy na okruhu v Zolderu. Máme spousty dat, z kterých budeme vycházet do dalších závodů, abychom byli zase silnější.