Už dnes se zde rozběhne Olympijský běh. Dopoledne pro děti a mládež na nábřeží vedle Labe areny ve Štětí s doprovodným programem. Odpoledne pak pro dospělé, které čeká jeden okruh okolo kanálu, tedy 5 km v Račicích.

Následují tuzemské mistrovské závody ve veslování žactva (21.-23. 6., resp. dorostu, juniorů, U23 a seniorů 28.-30. 6.).

Pak se areál zavírá pro přípravy na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice, které se uskuteční 11. – 14. července. Slavnostně ho zahájí 10. července Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. Ve stejný den bude mít Rada kraje řádné zasedání ve věži areálu.

„Bude zde zrovna předstartovní šrumec, a tak bude Rada kraje moci areál olympijského centra vidět v plném rozkvětu a síle,“ řekl Michal Kurfirst, ředitel Labe arény Ústeckého kraje a NOC vodních sportů.

Hned týden na to se koná mistrovství ČR dospělých v rychlostní kanoistice. Dále přivítají Račice 26.-28. 7. Koloběh a kickbike fest, v jehož rámci proběhne po dvou domácích šampionátech už dokonce mistrovství Evropy.

„To bude velká akce, nabídne i možnost zazávodit si na špičkových strojích i návštěvníkům areálu,“ dodal k tomuto závodu Kurfirst.

První srpnový víkend se do vod kanálu zanoří reprezentanti mistrovství Evropy juniorů v dálkovém plavání. A v letních dnech budou také finišovat práce na nové veslařské metodice, kterou připravuje Labská akademie veslování. Tím však nabité léto zdaleka nekončí, do Račic míří dračí lodě, gigathlon, Fire speed race a další události.

„Letos je kalendář extrémně naplněný. Za tu dobu, co Národní olympijské centrum funguje, jsme se naučili organizaci nejrůznějších podniků, zvládneme to,“ těší se ředitel Labe arény. „Jsme již zvyklí na jiná sportovní odvětví, většina jejich zástupců sem už jezdí pravidelně. Víme, co potřebují a jsme schopni jim připravit ty nejlepší podmínky,“ dušoval se. „Takže nemám obavy, že by něco nedopadlo dobře. Jsem rád, že zajistíme pestrý program pro diváky, sportovce, ale i pro náš organizační tým a zaměstnance.“

NĚKTERÉ AKCE UŽ PROBĚHLY

Řada zajímavých akcí už ale v letošním roce v Labe aréně proběhla. Těmi posledními bylo mistrovství České republiky v cyklistice mentálně handicapovaných či tradiční ICT triatlon, veřejný závod prioritně pro pracovníky v IT oborech.

„Nalezli jsme tu skvělé zázemí a především bezpečné prostředí pro uspořádání závodů pro všechny, proto chystáme už čtrnáctý ročník, na němž očekáváme rekordní účast stovek závodníků,“ řekl Martin Dvořák, sám bývalý špičkový plavec a triatlonista, který tu kdysi vyhrál český pohár a nyní jeho agentura SportGroup organizuje řadu sportovních podniků.

Milovníci nejen vodních sportů na Litoměřicku se tak rozhodně mají během léta na co těšit, Labe aréna chystá velký vodní mejdan. (db)