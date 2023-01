Tereza spadá do kategorie mladších žákyň, aktuálně navštěvuje sedmou třídu 2. ZŠ v Roudnici nad Labem.

Kysilková je odchovankyní roudnického krasobruslařského klubu a byť již skoro tři roky roky působí v pražském klubu USK, tak má úspěchy za roudnický klub stále v paměti a s trenéry a kamarádkami nadále udržuje kontakty. Do pražského klubu přestoupila, aby se mohla krasobruslení věnovat na výkonnostní úrovni. To znamená každodenní trénink na ledu, k tomu doplňkové cvičení, balet, nebo atletika .

„Ve škole nám velmi vycházejí vstříc a Terezce umožňují častou absenci s tím, že si vše musí dohnat ve volném čase a i to se jí daří,“ říká otec Rostislav Kysilka.

Díky svým výkonům v Českém poháru, nejvyšší soutěži Českého krasobruslařského svazu, a loňskému výbornému 9. místu na Mistrovství ČR v kategorii mladších žaček byla Tereza vybrána, aby reprezentovala Ústecký kraj na celorepublikové zimní Olympiádě dětí a mládeže, kterou pořádá Královéhradecký kraj v termínu od 22. do 26 ledna.

Z celé České republiky bylo v její kategorii nominováno 28 závodnic.

„Vzhledem k vysoké konkurenci je to pro Terezu krásný úspěch a my jako její rodiče z toho máme velkou radost. Navzdory svému věku soutěží v kategorii starších dívek společně se závodnicemi, z nichž některé jsou i o tři roky starší. Umístění okolo středu pole by proto bylo krásné. Terezka je jednou ze dvou závodnic nominovaných k reprezentaci ve své kategorii za Ústecký kraj,“ dodal na závěr Rostislav Kysilka.