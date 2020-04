Extraligoví lovosičtí házenkáři hlásí první změnu v kádru na novou sezonu. Na místo činu se do kádru severočeských Lovců podle oficiálního klubového webu vrací lovosický odchovanec spojka David Kylíšek.

David Kylíšek vede z pozice trenéra v bojích o mistrovské body lovosické starší žáky. Určitě jim má o přestávce co říct. | Foto: Patrik Pátek

V sezóně 2008/09 odešel do německého angažmá do HC Glauchau-Meerane, ve kterém působil deset let a nyní se vrací.