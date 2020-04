en šerm obdivoval už jako malý kluk, kdy v televizi zahlédl šermířský souboj ve filmu. „Žádný fotbal, hokej nebo tenis, ale kord. Přemluvil jsem rodiče, že bych si to přál vyzkoušet. Našli jsme oddíl v Litoměřicích a už jsem u toho zůstal,“ popisuje své začátky v době, kdy chodil do 1. třídy, což je nezvykle nízký věk. Kromě dětského zájmu totiž vyžaduje tento sport také určitou dávku vyzrálosti a intelektu.

„Šermíři v Litoměřicích trénují v tělocvičně, v objektu bývalých kasáren pod Radobýlem, scházíme se třikrát týdně. V úterý a ve čtvrtek se účastní téměř všichni z oddílu, v pátek mají lekce pokročilejší závodníci,“ zavádí čtenáře pod pokličku Čupr.

V týmu patří k největším osobnostem. „Často se proti mě chtějí vystřídat všichni kluci. Říkají mi, že je to pro ně velká zkušenost a tvrdí, že není ostuda prohrát s mistrem,“ zaculí se.

Než začne samotný trénink musí si šermíři obléknout svou výstroj, která obsahuje mimo jiné speciální kuklu. Potom následuje rozcvička a hned po ní tzv. šermířské nohy. „To je cvičení, které šermíře provází celý život. Jde o to, naučit se ve specifickém šermířském postoji pohybovat,“ vysvětluje laikům juniorský evropský šampion. Až nakonec se jde na volný šerm, nejvíce se trénuje ve dvojicích.

Čuprovi je 28 let, jako aktivní šermíř si stále sní svůj sen o účasti na olympiádě. „Mám svůj vzor a tím je Jiří Beran. Líbí se mi jeho styl,“ prozradí muž, jenž za svůj největší úspěch považuje právě evropské juniorské zlato. Mimochodem šlo teprve o druhé kontinentální juniorské zlato pro Českou republiku v tomto sportu. To první získala Tereza Smutná. „Bylo nádherné, že na takovém turnaji nehrála jen hymna šermířských velmocí, ale i ta naše,“ zavzpomíná.

POD JEDINÝM KOUČEM

Kromě aktivní kariéry dnes trénuje i budoucí mladé šermíře. Sám je odmalička pod dohledem jediného trenéra,. „Je to spravedlivý kouč s lidskou tváří,“ pochvaluje si spolupráci s Jiřím Suchým. Právě on ho doprovázel i na reprezentačních turnajích, kde mu byl často psychickou podporou. „Je mezi nimi vzájemná souhra, jeden nedá na druhého dopustit.“

Současná koronavirová pandemie se dotkla i litoměřických šermířů. Mají zrušené tréninky i turnaje, a tak většina z nich trénuje doma, podle toho,jak jim to podmínky umožňují. Všichni doufají, že se jim podaří alespoň uskutečnit letní soustřední, na jehož programu se už usilovně pracuje. „V oddílu je spousta mladých talentů a jen čas ukáže, jak se jejich výkony budou vyvíjet,“ uzavírá šermířskou exkurzi Čupr.

