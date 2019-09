IMPULSEM BYL SYN

Za vznikem bikrosového areálu stojí aktivita čtyřicátníka Tomáše Pavky, který před revolucí jezdil v Krupce – Vrchoslavi na BMX. Nyní je bikrosovou jedničkou v rodině jeho devítiletý syn Matěj. Ve své věkové kategorii získává jeden mistrovský titul za druhým, za poslední dva roky v Čechách neprohrál ani jeden závod. Na letním mistrovství světa v Belgii bral úžasné deváté místo, postup mezi nejlepších osm mu unikl o fous.

„Když se Matěj narodil, tak jsem vytáhl své staré kolo. Když pak dosáhl na odstrkovadle na zem, jezdili jsme do Bíliny, kde je bikrosová trať. Ale uvědomil jsem si, že bude potřeba tady v Krupce něco vybudovat, abychom se mohli zlepšovat. Město Krupka mi pomohlo s lokalitou, hodně tomu pomohl Tomáš Syryčanský, správce areálu. Investice do závodiště jdou ale i ze soukromých zdrojů. Práce na tom ale bylo moře. Trvalo snad tři roky, než to začalo být podle mých představ,“ líčí Pavka.

PENÍZE? NENÍ TO LEVNÉ

Nedávno pořídil nový starťák na dálkové ovládání, který je velmi moderní. „To byla velká investice. Bikros není levná záležitost, je tam i hodně cestování na mezinárodní závody. Dělá to až 150 tisíc korun ročně. Je to na hraně, ale ještě se to dá finančně zvládnout,“ pokyvuje Tomáš Pavka hlavou.

Krupská dráha má parametry světové, co se týče náročnosti. Má to ale malý, či spíše velký háček. „Není to závodiště pro 8 drah. Takže budeme jezdit fourcrossové závody. Ale skvělé je to, že v areálu je možnost pořádat soustředění, příměstské tábory. Můžeme na atletickou dráhu, do bazénu, to je opravdu paráda.“

ZE ZÁVODNÍKA KOUČEM

Bikrosový oddíl funguje pod hlavičkou SK Horní Krupka, v současné době má okolo desítky členů. Nedávno například získal jednoho jezdce z Litoměřic, který už také absolvoval závod MS. Závodí i Pavka starší, momentálně si ale dává pauzu. „Ošklivě jsem se pochroumal. Raději to nechám těm mladším,“ usmívá se. „Ono to není v tomto věku jednoduché. Ideální je začínat okolo šesti let. Ten, kdo chce začít v dospělém věku, téměř nemá šanci,“ dodává.

Tomáš Pavka se tak přeorientovává na trenérskou dráhu. „Udělal jsem si trenérský kurz C a B. Béčko mě opravňuje mít živnost. Pořád se chci ale vzdělávat, hodně mi to dává a především je zapotřebí studovat.“ Jaká je jeho trenérská filozofie? „Já říkám, že děti nejsou malí dospělí. Potřebují si především hrát. Do tréninku se proto snažím dávat různé mrazíky, zombíky, aby to děti bavilo. A hlavně si myslím, že nestačí jen jezdit na kole. Děti potřebují poznat víc sportů. Každý je něco naučí.“

Nakolik je bikros nebezpečný? „Jak jsem ji říkal, nebezpečný je hlavně pro dospělé. Děti jsou pružné, mají dobrou koordinaci. Budeme rádi, když od těch šesti let k nám budou chodit nové děti. Během dvou tří let se naučí skákat neuvěřitelné věci. Musí do toho být ale zapálení, stejně tak i jejich rodiče. Nelze nám sem dát šestileté dítě a nechat samotné. I rodič se sportu musí nějakým způsobem věnovat. Kdo by chtěl, může si bikros přijít vyzkoušet už při víkendových závodech,“ zve Tomáš Pavka do Krupky.

Registrace bude po oba dva dny od osmé hodiny. Od devíti bude probíhat trénink, a to i neregistrovaných závodníků. Samotné závody začnou po jedenácté hodině.