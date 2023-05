Francouzský rychlík Matys Grisel vyhrál královskou etapu 51. ročníku Závodu míru juniorů. Jezdec ze země galského kohouta vyhrál překvapivý hromadný dojezd kopcovité prověrky z Teplic do německého Olbernhau. Za sebou o půl galusky nechal Dána Philipsena. Ve skupině dojel i nejlepší z českých jezdců Pavel Šumpík.

Závod míru 2023, 3. etapa | Foto: Patrik Pátek/PatRESS

„Pro mě to byla velmi těžká etapa. Jako sprinter jsem v ní hodně trpěl. Stála mě dost sil, protože tohle rozhodně nebyla etapa pro sprintery, ale dnes to bylo hodně o větru. To byl podle mě hlavní důvod, proč tolik jezdců zůstalo v balíku a nedařilo se únikům. Vždyť do cíle nás jelo nějakých čtyřicet a já měl k dispozici prakticky celý náš tým. Kluci mi to jako vlak skvěle rozjeli, takže to byla vynikající týmová práce,“ popsal sobotní etapu zlatý jezdec z Francie Matys Grisel, který v letošním roce ovládl i juniorskou verzi slavného Paříž – Roubaix.

Královská etapa tradičně silně míchá pořadím. Na trati z Teplic do saského Olbernhau byly na téměř sto dvaceti kilometrech nejprve dvě sprinterské prémie v Duchcově a Dubí a pak na řadu přišly kopce a vrchařské prémie na Cínovci, Mníšku a německém Seiffenu. Vidět na nich byly i české barvy a domácím fanouškům na čele dělal radost terezínský odchovanec Štěpán Zahálka. „Cítil jsem se mnohem lépe než v předchozí etapě, protože jsem alespoň klukům pomohl do Cínovce a na sprinterské prémii Kryštofovi. Jak jsem pomlácený, tak to je jeden z důvodů, proč tu neukazuji svůj nejlepší výkon. Blbě se mi spí a servané nohy se mi lepí k prostěradlu, protože to přes noc necháváme dýchat. Chci ale ukázat, že mám na víc, než dojíždět za balíkem a i kdybych se zítra měl poto, tak prostě dojedu,“ je plný odhodlání český reprezentant Štěpán Zahálka, který tentokrát dojel s dvanáctiminutovou ztrátou v sedmé desítce. To naopak nejlepší z českých jezdců byl čtyřiatřicátý Pavel Šumpík, který dojel v čase vítěze.

Hromadný dojezd byl v režii právě francouzského reprezentanta, který za sebou nechal stříbrného Dána Alberta Philipsena a bronzového Itala Simone Gualdiho. V hlavním poli ale nechyběl ani lídr průběžné klasifikace Nor Jorgen Nordhagen, který i před závěrečnou „terezínskou“ etapou drží žlutý trikot s náskokem patnácti vteřin na druhého Američana Andrew Augusta. „Dnes jsme se drželi co nejvíce pohromadě, kontrolovali situaci a i zítra budeme vepředu, abychom žlutý trikot uhájili,“ nehledá žádné alternativy lídr Jorgen Nordhagen.

Na programu 51. ročníku Závodu míru juniorů je právě už jen závěrečná 4. etapa se startem i cílem v Terezíně. Na posledních stech kilometrech ale bude pětice vrchařských prémií v Chudoslavicích, kudy letos poslední prověrka cyklisty provede.

AUTOR: PATRIK PÁTEK

Výsledky – 3. etapa (Teplice – Olbernhau, 117,4 km):

1. Matys Grisel (FRA)2:48:47

2. Albert Philipsen (DEN)

3. Simone Gualdi (ITA)

4. Theodor Strom (DEN)

5. Bruno Kessler (GER)

34. Pavel Šumpík (CZE) – všichni stejný čas

70. Štěpán Zahálka (CZE) +12:42



Celkově:

1 . Jorgen Nordhagen (NOR) 6:49:38

2. Andrew August (USA) +0:15

3. Albert Philipsen (DEN) +0:39

4. Mees Vlot (NED) +0:46

5. Paul Fietzke (GER) +0:46

10. Pavel Šumpík (CZE) +1:02

74. Štěpán Zahálka (CZE) +18:41