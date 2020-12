Stejný osud postihl během celého roku, v němž multizávodní seriál probíhá, dalších šest akcí ze 17 celkových. Zrušené byly také Výběh na Milešovku, Po stopách Praotce Čecha, 9 999 m, Velká cena Lafarge, MTB Tour a Lovečkovický kros.

Druhý skončil v celkovém pořadí seriálu, a tím pádem druhý nejlepší mezi muži bez rozdílu věku, Petr Čuchal z MMB Třebenice, třetí Petr Cmunt (Bitters Superior Cyklolive team).

Seriálu se letos zúčastnilo celkem 178 závodnic a závodníků, za vítězství v každém závodě se udělovalo 30 bodů, sestupně po jednom bodu pak bylo bodováno zbylých 29 pozic do 30. místa.

Celkové pořadí žen bez rozdílu věku vzešlo nikoliv z absolutního pořadí, ale z finálního pořadí žen, kde nejlepší závodnice v každém podniku inkasovala 10 bodů, druhá nejlepší 9 atd.

Titul Královny obhájila Vendulka Ryšavá (AC Česká Lípa), která skončila v absolutním pořadí sedmnáctá. Druhou nejlepší ženou byla Lenka Nekvasilová (MMB Třebenice), celkově 99., třetí pak Petra Hendrychová z Litoměřic, celkově na 34. příčce. V absolutním pořadí byla druhou nejlepší ženou Štěpánka Bisová z Bitters Superior Cyklolive team.

"Bohužel se letos neuskuteční ani tradiční finální pohodový galavečer s oficiálním vyhlášením výsledků. Patrně pozveme jen oceněné a předáme poháry pouze komorně v nejužším kruhu," vyhlásili organizátoři vzhledem k situaci, která momentálně trápí celý svět. "Děkujeme vám všem letos za účast v některém z podniků a věříme, že nám zachováte přízeň i v roce 2021. Snad to bude již lepší než letos."

Pokud to situace dovolí, prvním závodem příštího ročníku bude opět na přelomu ledna a února Běh Opárenským údolím.

Král Středohoří 2020 (6 ze 17 závodů zrušeno bez náhrady):

Muži celkově:

1. Bureš Jan (CK Slavoj Terezín)

2. Čuchal Petr (MMB Třebenice)

3. Cmunt Petr (Bitters Superior)



Ženy celkově:

1. Ryšavá Vendulka (AC Česká Lípa)

2. Nekvasilová Lenka (MMB Třebenice)

3. Hendrychová Petra (Litoměřice)



Nejlepší běžkyně/běžec:

Vendulka Ryšavá (AC Česká Lípa)/Jan Bureš (CK Slavoj Terezín)



Nejlepší cyklistka/cyklista:

Vendulka Ryšavá (AC Česká Lípa)/Marek Bušek (BTT Libochovice)



Nejlepší triatletka/triatlet:

Kateřina Ježková (Sport team Brozany)/Petr Čuchal (MMB Třebenice)



Muži do 18 let:

1. Zahálka Štěpán (CK Slavoj Terezín)

2. Cmunt Ondřej (Bitters Superior)

3. Netík Tomáš (CK Slavoj Terezín)



Muži do 29 let:

1. Cmunt Petr (Bitters Superior)

2. Pinc Zdeněk (MMB Třebenice)

3. Bláha Petr (Veslaři Bohemians)



Muži do 39 let:

1. Bureš Jan (CK Slavoj Terezín)

2. Janda Petr (Roudnice nad Labem)

3. Ptáček Michal (Sport team Brozany)



Muži do 49 let:

1. Čuchal Petr (MMB Třebenice)

2. Jíra Jaroslav (TRI club Česká Lípa)

3. Bušek Marek (BTT Libochovice)



Muži do 59 let:

1. Vopat Milan (Milan z hor)

2. Valtr Vladimír (MP Praha)

3. Tajč Jan (HH Smíchov)



Muži nad 60 let:

1. Pavlíček Zdeněk (Polevsko)

2. Dlouhý Vladimír (Dlouháni Roudnice)

3. Vaněk Pravoslav (Dubí)



Ženy do 18 let:

1. Ryšavá Vendulka (AC Česká Lípa)

2. Krobová Eliška (BTT Libochovice)

3. Rousová Emma (KRK Litoměřice)



Ženy do 34 let:

1. Bisová Štěpánka (Bitters Superior)

2. Čapková Monika (Elite Woman Team)

3. Králová Barbora (BTT Libochovice)



Ženy nad 35 let:

1. Nekvasilová Lenka (MMB Třebenice)

2. Hendrychová Petra (Litoměřice)

3. Ježková Kateřina (Sport team Brozany)