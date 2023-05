Český reprezentant Kryštof Král ovládl 2b. etapu 51. Závodu míru juniorů. Jeden z nejrychlejších mužů Evropy zvítězil v hromadném spurtu v cíli ve Štětí, když za sebou nechal dánskou dvojici Philipsena se Stormem. Dojezd přitom poznamenal nepříjemný pád.

Závod míru 2023, 2.b etapa | Foto: Patrik Pátek/PatRESS

„První etapa se mi moc nevydařila. I když jsem si na ní věřil, trochu jsem se necítil, tak jsem si to vynahradil dnes a doufám, že jsem potvrdil to tvrzení, že opravdu patřím k nejrychlejším nejen v Evropě, ale i na světě,“ usmál se spokojeně český reprezentant Kryštof Král, který pro radost domácích fanoušků cyklistiky ovládl páteční odpolední etapu druhého dne Závodu míru juniorů.

V dopoledních hodinách si totiž cyklisté museli nejprve poradit s časovkou jednotlivců v Třebívlicích. Odpoledne na ně čekala právě již tradiční rovinatá prověrka na Roudnicku. Šedesátikilometrová etapa odstartovala v Roudnici nad Labem a skončila hromadným dojezdem ve Štětí. Závěrečný spurt postihl hromadný pád. „Dnes to bylo hodně o poziční jízdě. Zejména před každým brdkem se jely hrozné bomby. Celá etapa byla díky tomu dost nebezpečná. Posledních deset kilometrů bylo potřeba být v desítce,“ upozornil vítězný Čech, když současně popsal, co rozhodlo o jeho fantastickém vítězství.

„Věřil jsem, že by to mohlo klapnout už nějakých čtyři sta metrů před cílem na posledním kruhovém objezdu. Na sto padesáti jsem se už nasával na druhém kole a věděl, že na to vítězství dosáhnu. Byl to neskutečně chaotický dojezd a klidně to mohlo spadnou každý metr, naštěstí to bylo za mnou,“ ulevil si Král, který cílem projel s předem promyšleným gestem. „To bylo moje vysněné. Vždycky jsem ho chtěl udělat, ale nakonec jsem jenom řval jak šílenej. Dneska jsem ale měl tolik času, že jsem to dokázal,“ pronesl Král s tím, že vztyčeným ukazováčkem přes pusu a nos se inspiroval u loňského vítěze španělské Vuelty a někdejšího vítěze Závodu míru juniorů Remca Evenepoela.

Českého borce na slavnostní pódium ve Štětí doprovodili dva dánští reprezentanti - druhý Albert Philipsen a třetí Theodor Storm. Ve žlutém i nadále zůstává Nor Jorgen Nordhagen, který přijel v hlavním poli. „Byla to klidná etapa, ale jinak poměrně dost hektická, proto jsem se snažil být stále vepředu. Tři kilometry před cílem jsem se stále držel v pětce, aby se mi vyhnul pád, který nakonec opravdu přišel. Byl jsem ale na bezpečné pozici, vše se odehrálo za mnou a já stále mohu kontrolovat žlutý trikot,“ pronesl s ledovým klidem v cíli vedoucí muž průběžné klasifikace.

Před závodníky je sobotní „královská“ etapa se startem v Teplicích a cílem v německém Olbernhau. Na sto sedmnácti těžkých kilometrech jsou hned tři vrchařské prémie – na Cínovci, Mníšku a Seiffenu. „Zítra to bude těžké, tak holt budeme bojovat,“ je silně motivovaný vedoucí jezdec Jorgen Nordhagen udržet žlutý trikot lídra závodu.

Výsledky – 2b. etapa (Roudnice n. L. - Štětí, 61,4 km):

1. Kryštof Král (CZE) 1:20:57

2. Albert Philipsen (DEN)

3. Theodor Strom (DEN)

4. Patrick Frydkjar (DEN)

5. Matys Grisel (FRA) – všichni stejný čas

89. Štěpán Zahálka (CZE) +0:25



Celkově:

1 . Jorgen Nordhagen (NOR) 4:00:51

2. Andrew August (USA) +0:15

3. Mees Vlot (NED) +0:46

4. Paul Fietzke (GER) +0:46

5. Ian Kings (GER) +0:48

11. Pavel Šumpík (CZE) +1:02

84. Štěpán Zahálka (CZE) +5:59