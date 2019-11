Výběhem na Lovoš skončí v sobotu letošní ročník multizávodního seriálu Král Středohoří. Ačkoliv je už letošní vítěz jasný, stále může jít o zajímavé poměření svých sil s těmi nejlepšími.

Výběh na Lovoš 2012 - start. | Foto: archiv KS

„Na závodníky čeká zhruba tříkilometrový běh do vrchu lesním terénem,“ lákají pořadatelé běžce. Start Výběhu na Lovoš, jenž se bude letos konat už po třicáté páté, je v sobotu 23. listopadu ve 14 hodin u závor na Malé Žernoseky. Přihlášky je možné odesílat do středy na webu https://kralstredohori.cz/ index.php/lovos (bez mezer, sekce registrace), poté v den startu od 12.30 do 13.30. Další informace poskytnou pánové V. Pšenička (602 621 433) a O. Pšenička (608 230 880).